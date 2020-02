Il Principe William in sedia a rotelle per una giusta causa

Le recenti immagini estrapolate da un video diffuso dal profilo Instagram di William e Kate hanno fatto preoccupare i sudditi più attenti ed affezionati alla coppia. Negli scatti che hanno colpito gli inglesi, chiedendosi cosa sia successo, il Principe appare seduto su una sedia a rotelle spinta dal padre Carlo.

Adesso che i Fab Four non esistono più, William e Kate non fanno più coppia con Harry e Meghan negli impegni ufficiali; questi ultimi hanno deciso di separare le strade, generando stupore e delusione tra i sudditi inglesi, oltre che tra i membri della famiglia reale. Il vuoto lasciato dai Duchi di Sussex ha inevitabilmente provocato come risultato che i Cambridges debbano sostenere più impegni pubblici.

Secondo le indiscrezioni che arrivano da Palazzo, la sovrana starebbe facendo molto affidamento sulle generazioni più giovani e, al fine di rendere meno pesante l’abbandono di Harry e Meghan, avrebbe incluso negli impegni anche altri nipoti: le figlie del Principe Andrea, Beatrice ed Eugenia. E se William e Kate si sentono pressati dall’improvviso carico di responsabilità, la Regina Elisabetta cercherebbe di andar loro in soccorso affiancando un’altra coppia: Carlo e Camilla.

Sono stati proprio loro che, durante un evento pubblico svolto l’11 febbraio, hanno accompagnato William e Kate in un centro di riabilitazione. Il video diffuso in quell’occasione ha mostrato il Principe William in sedia a rotelle, con dietro il padre che lo aiuta. Nella didascalia che accompagna la ripresa si legge: “Il Duca di Cambridge segna nel basket su sedia a rotelle (con un piccolo aiuto dal Principe di Galles!) durane una visita al Centro di Riabilitazione Medica della difesa di oggi“.

Nessun infortunio, quindi, per William: le coppie, infatti, hanno incontrato i pazienti ed il personale dello DMRC Stanford Hall. La struttura, che si occupa della riabilitazione dei membri delle forze armate rimasti gravemente feriti, fa parte di un’iniziativa importante, motivo di orgoglio da parte della Regina Elisabetta.