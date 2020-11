Il Principe William e Kate Middleton in lutto: muore a 9 anni Lupo, il cocker di famiglia

Il Principe William e la moglie Kate Middleton sono in lutto per la morte del loro cane.

Ad annunciare la scomparsa di Lupo, un cocker spaniel nero di nove anni, sono stati gli stessi reali tramite un post di Instragram, nel quale hanno confermato che l’amato compagno canino è venuto a mancare lo scorso weekend.

“Un weekend molto triste, il nostro caro cane Lupo è morto. E’ stato nel cuore della nostra famiglia per questi ultimi nove anni e ci mancherà molto”, hanno commentato William e Kate nella didascalia del post accompagnato da una foto di Lupo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)



Lupo arrivò nella famiglia reale nel 2012, circa un anno prima della nascita del primogenito Principe George, conquistandosi subito l’amore e le simpatie del popolo britannico. Il cocker spaniel era comparso nel corso degli anni molte volte nelle foto ufficiali della famiglia reale, tra cui alcuni dei primi scatti del principe George ed alcune foto dal terzo compleanno del terzo in lizza al trono Inglese.

Lupo arrivò a casa di William e Kate in un momento difficile per la coppia. William, impegnato con l’esercito inglese all’epoca, stava per lasciare Kate da sola per una missione di 6 settimane alle Isole Falkland. Per questo la coppia scelse di prendere Lupo per aiutarli a superare il periodo di lontananza.

Anche il fratello di Kate, James Middleton, ha commentato la notizia sui social. Noto per essere un amante degli animali, James ha scritto un lungo post sulla perdita degli animali domestici e la sofferenza che ne comporta. “Niente piò mai preparare alla perdita di un cane. Per coloro che non hanno mai avuto un cane, potrebbe essere difficile comprendere la perdita,” ha scritto su Instragram. “Comunque coloro che hanno amato un cane sanno la verità: un cane non è un solo animale, è un membro della famiglia, un migliore amico, un compagno leale, un maestro ed un terapista“.