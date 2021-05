Il Principe William confessa: "la mia memoria più triste è quando mi dissero che mamma era morta"

Il Principe William si trova in questi giorni in Scozia per una visita ufficiale, e per l’occasione ha parlato dei tristi ricordi che lo legano per sempre al paese settentrionale del Regno Unito. Durante un discorso tenuto davanti all’assemblea generale della Chiesa di Scozia sabato pomeriggio, il Duca di Cambridge ha parlato del suo legame personale con il luogo.

“Dopo aver ascoltato questa settimana, c’è una cosa che voglio dirvi“, ha detto l’erede al trono inglese. “La Scozia è incredibilmente importante per me, e sarà sempre un posto speciale nel mio cuore“. Il Principe ricorda di aver viaggiato in Scozia fin da quando era bambino, e che ha sempre visto sua nonna, la Regina Elisabetta, amare ogni momento trascorso nello Stato. Inoltre, commenta William, il padre Carlo è felice come non mai quando cammina per le colline scozzesi.

“In breve, la Scozia è la fonte di alcune dei miei ricordi più felici, ma anche del mio ricordo più triste“. Il 38enne spiega che si trovava nel Castello di Balmoral quando apprese della morte della madre, la Principessa Diana, nell’agosto del 1997. “Ancora sotto shock, ho trovato conforto nella messa presso la parrocchia Crathie Kirk quella stessa mattina“, dice William. Il futuro Re inoltre dice che, nei giorni di lutto successivi alla terribile notizia, si è rifugiato all’aperto nella natura del Paese. “Per questo, il legame che sento verso la Scozia sarà sempre profondo.”

Parlando invece di ricordi felici, William commenta che è in Scozia che ha conosciuto la futura moglie, Kate Middleton, incontrata presso la prestigiosa ed esclusiva città universitaria Saint Andrews venti anni fa. “Inutile dire che la città dove incontri la tua futura moglie avrà sempre un posto d’onore nel tuo cuore“, sostiene il Principe, che ha festeggiato pochi giorni fa il decimo anniversario di nozze.

Proprio in questi giorni William ed il fratello Harry si sono trovati a difendere la madre Diana in seguito allo scandalo che ha travolto la BBC, dopo che una indagine ha dimostrato che la famosa intervista che portò all’allontanamento di Diana dalla famiglia reale fu realizzata ingannando la Principessa Triste, che fu messa davanti a delle prove finte prima delle riprese per pilotare le sue risposte.