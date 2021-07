Il principe Harry sta per pubblicare un libro considerato "il più esplosivo del decennio"

Il Principe Harry, ultimamente, ha fatto molto parlare di sé per alcune interviste shock che ha rilasciato riguardo la sua famiglia, i rapporti con il padre. Sono tutte interviste che hanno fatto storcere il naso alla casa reale britannica. Ora, quelle interviste sono un lontano ricordo, perché sta per uscire un libro in cui Harry si sfoga come non ha mai fatto prima. Un libro che, in base a quanto riporta Page Six, è stato già battezzato come “il più esplosivo del decennio”.

Un libro che uscirà nel 2022 e che sarà pubblicato dalla Penguin Random House, una casa editrice americana e che promette già di fare scandalo. Un memoriale sulla Royal Family che si discosta molto dalle interviste rilasciate fino a pochi mesi fa dal principe Harry a Ophra Winfrey e che sono state causa di diatribe all’interno della casa britannica.

Un memoriale a cui sta lavorando da più di un anno insieme a un ghost writer molto noto e apprezzato nell’ambiente, ovvero colui che ha scritto il libro firmato dallo stesso Harry. Si tratta di J.R.Moehringer, Premio Pulitzer che ha anche scritto opere e autobiografie di altri grandi celebri personaggi, quali il tennista Andre Agassi.

Un libro che sarà terminato nel mese di agosto. A proposito di questo volume, lo stesso Harry ne parla in questo modo: “Ho scritto questo libro non da principe, quale sono nato, ma da uomo, quale sono diventato. Ho indossato molti cappelli nel corso degli anni, sia in senso letterale che figurato. La mia speranza è che nel raccontare la mia storia – gli alti e bassi, gli errori, le lezioni apprese – possa aiutare a dimostrare che non importa da dove veniamo, abbiamo più cose in comune di quanto pensiamo”.

Lo identifica come un resoconto molto accurato e veritiero della sua vita, non solo di principe, ma anche di padre e figlio, oltre che fratello. Un memoir ricco di tantissime avventure che lui stesso ha vissuto, a cominciare dall’Afghanistan sino ad arrivare ai giorni nostri con tutti i tumulti e le crisi che ha attraversato.

Un libro che dovrebbe vedere la luce entro la fine del 2022 e sono in molti già a domandarsi se sia sceso in dettaglio riguardo le questioni spinose sulla sua famiglia, il rapporto con il padre Carlo e il fratello Harry. Non appena a corte ne sono venuti a conoscenza, è immediatamente scoppiato il caos con notevoli dissidi.