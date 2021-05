Il principe Harry si scaglia contro la royal family: "Vivevo come in uno zoo"

Non contento dell’intervista che molti hanno definito scandalosa concessa, insieme alla moglie Meghan Markle, a Ophra Winfrey e che sta ancora lasciando i postumi, il principe Harry ci ricasca e lancia una nuova bordata che non mancherà di scatenare gli addetti ai lavori e che causerà l’ennesimo scontro nella famiglia Reale, già provata dalla morte del principe Filippo.

Le nuove dichiarazioni sono state rilasciate nel podcast realizzato da Dax Shephard dal titolo “Armchair Expert” in cui si percepisce, ancora una volta, tutto l’astio e odio nei confronti della famiglia Windsor che ha dovuto subire in questi anni. Un podcast in cui si lascia andare a confessioni molto amare e tristi, tirando anche in ballo la defunta madre, ovvero Lady Diana. Racconta della motivazione che lo ha spinto ad andare via in questo modo: “Me ne sono andato in America per rompere un ciclo genetico di dolore e sofferenza. Non voglio fare ai miei figli ciò che i miei genitori hanno fatto a me”.

Ciò che ferisce ancora di più e che è un siluro è la seguente frase: “La mia vita era un misto tra il Truman Show e lo zoo”. Il principe Harry non ha intenzione di puntare il dito o di incolpare nessuno, ma afferma che la sofferenza patita dai suoi genitori è stata trasposta in lui che ne ha sofferto tantissimo per cui ammette di voler comportarsi in modo totalmente diverso con i suoi figli in maniera che non vivano lo stesso stato d’animo.

Parla di dolore e di sofferenza genetica, forse dovuta anche all’educazione ricevuta soprattutto da parte della Regina Elisabetta e del compianto Duca Filippo per allevare il futuro erede al trono con metodi che lui stesso non condivideva e faceva fatica ad accettare. Fa poi una sorta di confronto tra le angherie e vessazioni subite dal padre Carlo nel collegio rapportandole al modo in cui lui è stato cresciuto e teme che questo possa perpetrarsi sui suoi figli.

Torna, poi, a parlare della madre, del fatto che abbia dovuto soffocare il dolore e i suoi sentimenti fingendo di stare bene e non mostrare ciò che davvero sentiva. Infine, racconta della sua vita in California dove ha la possibilità, forse per la prima volta, insieme al figlio Archie, di “sentirsi diverso, un po’ più libero”.

Il suo desiderio di lasciare Buckingham Palace era già stato espresso intorno ai 20 anni, ma si concluse con un nulla di fatto. L’ultimo pensiero è rivolto alla moglie e all’incontro con lei: “Ci siamo incontrati per la prima volta in un supermercato e abbiamo fatto finta di non conoscerci per non attirare l’attenzione. Avevo il cappellino da baseball e tenevo lo sguardo rivolto verso il pavimento”.

I tabloid inglesi sembrano essere un po’ stanchi dell’atteggiamento del principe Harry, al punto che il Daily Mail si domanda per quanto tempo potrà andare avanti in questo modo.