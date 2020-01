Il principe Harry rivela i motivi dell’allontanamento dalla famiglia reale

A Buckingham Palace la bufera è divampata da diverse settimane. Il principe Harry – secondogenito del futuro Re Carlo e della compianta Lady Diana – e sua moglie Meghan, hanno deciso di prendere le distanze dai membri reali, uscire dalla corona e dal Commonwealth e vivere una vita normale, da comuni mortali.

Nelle ultime settimane tante, troppe cose sono state dette. Si è parlato di una rottura definitiva con tutti i membri reali, di una forte arrabbiatura da parte della regina Elisabetta, lo stesso William, fratello di Harry, ha dichiarato che tra i due il rapporto non è più quello di un tempo e che dunque tante cose sono mutate.

Finalmente però Harry, che fino a questo momento era rimasto in silenzio, è uscito allo scoperto e ha raccontato la sua versione dei fatti. Durante la cena per i membri di Sentebale, l’organizzazione di beneficenza dedicata alla lotta contro l’HIV infantile, Harry ha spiegato che la decisione presa insieme a sua moglie non è stata affatto facile.

Ha aggiunto che il loro desiderio era quello di continuare a servire l’Inghilterra e il Commonwealth come persone normali e dunque senza usufruire dei fondi pubblici, ma tale volontà gli è stata negata dalla regina. Ha inoltre ringraziato la sua famiglia per l’accoglienza che è stata riservata a Meghan durante la loro permanenza.

Il duca di Sussex ha dichiarato: “Posso solo immaginare cosa abbiate letto o sentito nelle ultime settimane, quindi vorrei che voi sentiste la verità da me“. In merito ai rapporti con la famiglia ha aggiunto: “Ho fatto fare alla mia famiglia un passo indietro rispetto a tutto ciò che conosco e ho sempre conosciuto, per fare un passo avanti verso quella che spero sia una vita più tranquilla. Avrò sempre il massimo rispetto per mia nonna“.

Harry si è inoltre detto dispiaciuto per essere arrivati fino a questo punto e che avrebbe preferito un trattamento differente da parte della corona reale, nonché sua famiglia. Si è molto parlato di questa faccenda, addirittura sembrerebbe che Harry e Meghan siano stati rifiutati dal Canada e che il popolo canadese sia poco incline alla loro presenza.