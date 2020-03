Il principe Harry incontra la Regina dopo i malumori

Dopo i malumori tra i duchi del Sussex e la regina Elisabetta II, a seguito della decisione di sua Maestà di impedire ai coniugi di utilizzare la parola “royal” da quando non faranno più parte ufficialmente della famiglia reale, il principe Harry è dovuto tornare a Londra per adempiere ai suoi ultimi impegni da membro senior della famiglia reale.

Proprio in occasione di questo ritorno a Londra, una fonte molto vicina alla Royal Family, ha rivelato che tra il principe e la regina c’è stato un incontro segreto. Per la prima volta, da quando il principe ha annunciato la sua scelta di abbandonare il suo ruolo all’interno della famiglia reale, questo non è stato un incontro formale, ma più una riunione di famiglia.

Pare, infatti, che la Regina abbia organizzato il pranzo all’interno del Castello di Windsor solo per ricordargli quanto sia importante l’affetto della famiglia nei suoi confronti. Secondo quanto riportato dal Sun, la regina avrebbe concluso il pranzo dicendo al nipote che è molto amato in famiglia e le porte per lui saranno sempre aperte nel caso volesse ritornare a far parte della famiglia reale.

Durante il pranzo, però, non sono mancati rimproveri. Innanzitutto, sua Maestà ha ribadito al nipote il veto imposto sulla parola “Royal”, per poi rimproverargli il fatto di trovarsi nella situazione di non riuscire più a vedere il pronipote Archie da quando si è trasferito in Canada.

Se il principe Harry accontenterà la Regina lo scopriremo presto, infatti, il prossimo lunedì 9 marzo, dovrebbe giungere a Londra anche sua moglie Meghan per l’ultimo impegno ufficiale di coppia reale con i cognati William e Kate, ovvero la cerimonia per i festeggiamenti del Commonwealth; in questa occasione vedremo se porterà con sè il piccolo Archie o se lo lascerà ancora una volta alle cure di sua madre o della babysitter.