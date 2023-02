"Il Principe Harry ha perso la verginità con me", si fa avanti la misteriosa donna menzionata in "Spare"

Ascolta questo articolo

Tra i molti estratti dell’autobiografia del Principe Harry “Spare – il minore” che hanno attirato l’attenzione della stampa mondiale, uno degli episodi più discussi è stato quello della prima volta del figlio del Re Carlo. Nel libro, Harry ha infatti parlato di una “donna più grande” con la quale, a luglio del 2001, perse la verginità in un campo dietro ad un pub.

Il racconto, che non menzionava per ovvie questioni di privacy il nome della donna, ha portato la stampa a cercare di identificare il nome della persona misteriosa, nel tentativo di rivelare chi fosse stata la prima amante del Duca del Sussex. La misteriosa donna si è ora fatta avanti, fornendo la sua versione dei fatti.

Lei è Sasha Walpole, che ha oggi 40 anni, che conosceva il principe perché lavorava nella stalla della tenuta del futuro re Carlo nel Gloucestershire, ad Highgrove. La donna ha poco più di due anni in più del principe, ed è molto più giovane della maggior parte delle donne i cui nomi sono stati suggeriti dai media nelle speculazioni sulla sua identità.

All’epoca dei fatti, lei aveva 19 anni mentre il Principe Harry ne aveva 16, e la donna rivela che fu lui a fare la prima mossa, che portò al loro incontro “spontaneo e scintillante” in un campo dietro il pub The Vine Tree nel villaggio di Norton nel Wiltshire. Fu Sasha, ora una madre di due figli che guida scavatrici per vivere, ad aver invitato Harry, allora uno scolaro di Eton di 16 anni, al pub per festeggiare il suo 19esimo compleanno.

Dopo una serata di bevute, il giovane principe le chiese: “Andiamo a fumare?“, ed i due sono usciti in un campo adiacente per fumare una sigaretta lontano dalla vista della sua scorta. “Ha iniziato a baciarmi“, ricorda. “È stato appassionato, intenso. Siamo passati da un bacio a finire sul pavimento abbastanza rapidamente. È stato istantaneo, focoso, bam bam, tra due amici“, ricorda la donna. “Non era il ‘Principe Harry’ per me, questo era Harry, il mio amico, e la situazione era un po’ fuori controllo”.