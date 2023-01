Il Principe Harry confessa: "Se Diana fosse stata viva, non saremmo arrivati a questa distanza William"

Ascolta questo articolo

Nel corso del tour promozionale per la sua autobiografia “Spare – Il minore”, il principe Harry ha parlato, ancora una volta, della sua relazione con suo fratello maggiore, il principe William. Il duca di Sussex è apparso per una intervista col presentatore americano Stephen Colbert nell’episodio di martedì del Late Show, lo stesso giorno in cui è stato ufficialmente rilasciato il suo libro di memorie.

Durante la sua apparizione, Harry ha discusso di come le cose potrebbero essere state diverse se la loro madre, la principessa Diana, non fosse morta alla giovane età di 36 anni. “Se tua madre fosse ancora viva, pensi mai a come potrebbe gestire questo momento?” ha chiesto Colbert a Harry, riferendosi alla tensione tra lui e il Principe di Galles.

“Non saremmo arrivati a questo momento,” rispose Harry. “È impossibile dire dove saremmo ora, come sarebbero quelle relazioni ora , ma non c’è modo che la distanza tra me e mio fratello sarebbe la stessa“. Colbert ha chiesto al Duca di Sussex se si rivolge mai a sua madre per chiedere aiuto o pensa ai consigli che lei potrebbe avergli dato. Harry ha detto: “Ho detto parecchio di recente in diverse interviste che ho davvero sentito la presenza di mia madre, specialmente negli ultimi due anni”.

Harry ricorda nel libro come lui e Williams si siano ritrovati a parlare davanti alla tomba di Diana. “Lui come si sentiva come se lei fosse stata con lui per un lungo periodo di tempo e lo avesse aiutato a sistemarsi con la vita e che si sentiva ora si stava trasferendo da me“, confessa Harry, aggiungendo di averla sentita più vicina negli ultimi 2 anni della sua vita che nei 30 precedenti.

Harry ha oggi 38 anni, due anni più di Diana quando morì in un incidente d’auto a Parigi il 31 agosto 1997. “Lei è morta a 36 anni, e io ne avevo 36 quando tutto è iniziato“, ha detto Harry, riferendosi a quando lui e la moglie Meghan Markle hanno deciso di prendere le distanze dalla monarchia britannica. “Il gennaio del 2020 è stato quando mia moglie ed io abbiamo praticamente detto: ‘Basta, non possiamo farcela. Dobbiamo ritagliarci qualcosa di diverso’. Quindi è stata un’interessante coincidenza di tempo“.