Il Principe George minaccia i compagni di classe: "Mio padre sarà Re, è bene che stiate attenti"

Ascolta questo articolo

Il Principe George utilizzerebbe il suo titolo reale ed il futuro ruolo del padre William per intimidire i compagni di classe. Il figlio maggiore de Principe William e della Principessa Kate Middleton avrebbe infatti minacciato un altro bambino che lo ha sfidato, intimandogli di fare attenzione, dato che suo padre sarà il Re di Inghilterra.

A rivelare l’episodio è stata l’autrice reale Katie Nicholl nel suo nuovo libro “The New Royals”, nel quale afferma che il Principe, che ha 9 anni, ed i suoi fratelli minori, la Principessa Charlotte di sette anni ed il Principe Louis di quattro anni, sono stati cresciuti con una comprensione della monarchia alla quale appartengono ed un forte “senso del dovere“.

L’autrice ha aggiunto che, sebbene a George sia già stato detto che un giorno sarà il Monarca, il Principe e la Principessa del Galles stanno cercando di non aggravarlo con troppe responsabilità troppo presto. “Stanno crescendo i loro figli, in particolare il Principe George, con la consapevolezza di chi sono e del ruolo che erediteranno, ma sono desiderosi di non aggravarli con il senso del dovere“.

Lodando il bambino per la sua forte comprensione del suo ruolo, nonostante la giovane età, l’autrice scrive: “George capisce che un giorno diventerà Re, e da bambino ha litigato con gli amici a scuola, affondando i suoi coetanei con la battuta assassina: “Mio padre sarà il Re, quindi è meglio che tu stia attento“.

L’anno scorso, un nuovo capitolo del suo libro aggiornato Battle of Brothers dell’autore reale Robert Lacey raccontava come William e Kate volessero affrontare l’argomento del ruolo futuro di George in un “momento controllato a loro scelta”. Ha affermato che la coppia ha detto al principe George del suo futuro ruolo di re d’Inghilterra “verso il suo settimo compleanno”. Il duca e la duchessa di Cambridge in precedenza avevano rinunciato a discutere della “vita del futuro servizio e dovere reale” del loro figlio maggiore per dargli una “normale educazione familiare” ‘William non ha rivelato al mondo come e quando ha dato la grande notizia a suo figlio.