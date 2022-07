Il Principe George compie 9 anni, il nuovo ritratto ufficiale

Ascolta questo articolo

Il Principe George ha appena festeggiato il suo nono compleanno, marcando l’occasione con il rilascio di un nuovo scatto che lo vede protagonista. Come ormai da tradizione, la famiglia reale ha infatti pubblicato un nuovo ritratto ufficiale del principino inglese, scattato dalla madre Kate Middleton.

La foto è stata rilasciata giovedì sera, in previsione del compleanno di venerdì 22 luglio. “George sta per compiere 9 anni“, legge la didascalia dell’immagine, pubblicata sui social media ufficiali della famiglia reale inglese. Lo scatto è stato realizzato lo scorso mese, quando la famiglia si trovava in vacanza nel Regno Unito.

Nell’immagine, George indossa una polo celeste con bottoni bianchi, e guarda la camera con un sorriso brillante. “Il Duca e la Duchessa di Cambridge sono deliziati nel rilasciare una nuova fotografia del Principe George in previsione del suo nono compleanno domani“, ha fatto sapere la Famiglia Reale in un comunicato.

Il Principe William e Kate Middleton hanno pubblicato ritratti ufficiali per ciascuno dei compleanni di George, terzo il linea al trono inglese dopo il padre ed il nonno Carlo, fin da quando aveva 1 anno. Lo stesso avviene per i compleanni dei fratelli minori di George, la Principessa Charlotte di 7 anni ed il Principe Louis di 4 anni. Presto l’intera famiglia traslocherà, lasciando l’attuale residenza al Palazzo Kensington per avvicinarsi ai genitori di Kate e alla Regina, che risiede al momento nel Castello di Windsor.

Sono stati molti gli eventi pubblici ai quali il Principe George ha presenziato nel corso degli ultimi mesi. La scorsa domenica è stato per la prima volta tra il pubblico di Wimbledon, godendosi la finale insieme ai genitori, vestito con un completo elegante con tanto di giacca e cravatta. Dopo la fine della partita, ha incontrato il campione Novak Djokovic ed ha potuto anche stringere tra le braccia il suo trofeo.