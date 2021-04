Il principe Carlo intento a risparmiare: "Harry e Meghan fuori dalla famiglia"

C’è aria di cambiamento a palazzo reale, cambiamento ad opera del futuro re, il principe Carlo. Dopo la morte di suo padre Filippo, Carlo ha iniziato a prendere in mano, con tangibile efficienza, le redini della famiglia reale. La Regina ad oggi sembra ancora pervasa dal dolore della perdita del suo amato marito, mentre Carlo è deciso ad attuare alcune manovre volte a rientrare degli eccessi ed inutili costi riguardanti la famiglia.

Sembra infatti, secondo quanto riportato dall’esperta britannica Angela Levi, che Carlo abbia intenzione di iniziare una diversificazione tra i componenti Senior della famiglia e di tutti coloro che invece non rientrano in quest’ultima classificazione in senso stretto, partendo proprio da Harry e Meghan, con la probabile eliminazione della linea dei duchi di Sussex.

Il futuro della Royal Family

Il Daily Mail ha dichiarato che gli altri membri della famiglia – la Principessa Anna, il Principe Andrea, le principesse Beatrice e Eugenia di York, il conte e la contessa di Wessex, il duca e la duchessa di Gloucester e il duca e la duchessa del Kent – potrebbero essere esortati a trovare lavori più comuni e forse in molti potrebbero anche perdere i propri titoli.

“Desidera abbattere i costi della Corona diminuendo il numero dei membri senior di casa Windsor. E probabilmente a pagare le conseguenze di tale scelta saranno Harry e Meghan“, questo quanto riportato da Angela Levi. Un vero e proprio taglio di tutti i rami secchi, attuando una manovra salva sprechi. Per avere ovviamente decisioni più forte e durature bisognerà di certo attendere la salita al trono di Carlo.

Per quanto riguarda invece l’eredità del principe Filippo, ad oggi, stando alle stime più recenti, il principe ha lasciato una cospicua eredità di circa 30 milioni di Sterline, diversificati tra contanti, automobili e oggetti di immenso valore. La gran parte del suo patrimonio verrà di fatto corrisposto alla Regina, che a sua volta gode di un patrimonio di ben oltre i 500 milioni di Sterline.