Il Perù vince l’edizione 2019 del World Travel Awards

La cucina locale è una parte importante del viaggio e serve per immergersi nella cultura di un paese al pari – tra le altre cose – del conoscere la sua storia, visitare monumenti e socializzare con la gente del posto. Ogni paese è noto per qualcosa in particolare ed alcuni sono famosi per il loro cibo, anche se a volte questo può sembrare bizzarro e gustoso allo stesso tempo.

Per esempio, il famoso caviale messicano, chiamato dagli abitanti del paese “escamoles”, consiste in uova di formica, ed è considerato una prelibatezza irresistibile al palato. La Spagna è conosciuta per la sua “paella” di carne o pesce, la Francia per la sua “lumaca”, e così via. Le persone che viaggiano e sono abbastanza avventurose sono spesso disposte a provare nuovi piatti che il luogo visitato ha da offrire.

I “World Travel Awards” sono premi in relazione all’ospitalità del paese che viene visitato dai turisti. Non molti paesi latino-americani sono stati riconosciuti nella sua edizione del 2019 ma, ciò nonostante, il Perù, si è particolarmente distinto in questo ambito. Infatti, ha ricevuto il premio come “Migliore destinazione gastronomica del mondo“, “Migliore destinazione culturale del mondo” ed ha il Machu Pichu come la “Migliore attrazione turistica del mondo“.

Nell’ultima edizione de “I 50 migliori ristoranti del mondo“, il Perù si è classificato al 6° e 10° posto, il che dice molto sulla loro cucina e l’accettazione che il paese trova tra i palati sia nazionali che internazionali. Alcuni dei loro piatti tradizionali sono il “ceviche”, “cuy” (porcellino d’India), “causa” (casseruola di patate) e molto altro ancora da assaggiare e gustare.

Con questi ottimi risultati ottenuti al “World Travel Awards”, il Perù ottiene riconoscimenti da ogni parte del mondo. Il ministro del Commercio peruviano ha rilasciato alla stampa un’intervista nella quale si dice commosso: “Il mondo riconosce sempre di più le meraviglie del nostro Paese: la nostra cucina, l’iconica Machu Picchu e la nostra cultura millenaria. Inoltre, riconosce gli sforzi promozionali che abbiamo sostenuto dal ministero del Commercio Estero e del Turismo, da PROMPERÚ e dai nostri Uffici Commerciali all’estero, al fine di attrarre più turisti e dare impulso a questo settore“.