Il nuovo francobollo della GMG 2023 in Vaticano

Per la XXXVII Giornata Mondiale della Giovantù era già uscito il 16 maggio scorso assieme ad altre voci (tra questi quello del giro europeo dedicato alla Pace in tema comue con tutti gli altri paesi ederenti a PostEuropa) ma dopo le polemiche che hanno portato al ritoro del dentello ecco oggi il “francobollo riparatore” per un evento che da sempre è stato omaggiato nei francobolli, spesso anche in “formato congiunto” con il paese che lo ospitava.

Il 16 maggio comunque qualche valore era stato comunque venduto anche se non si sa quanti ufficialmente visto che il ritiro è avvenuto solamente il giorno dopo. Francobollo che viene oggi abbastanza quotato a vedere le vendite online dedicate.

L’immagine del francobollo per la GMG 2023, che si svolgerà dal 1° al 6 agosto nella capitale portoghese, aveva infatti creato critiche e perplessità poiche il soggetto era ispirato al Monumento alle Scoperte (Padrão dos Descobrimentos) che sorge sulla sponda sinistra del fiume Tago a Lisbona, opera realizzata nel 1960, a 500 anni dalla morte di Enrico il Navigatore per celebrare le scoperte portoghesi. I disegno per molti ricordava un passato colonialista molto distante dal messaggio di fraternità universale di Papa Francesco.

Oggi arriva il valore, sempre da 3,10 euro per un totale di trentamila pezzi chiusi in fogli da dieci esemplari con la raffigurazione del semplice logo dell’evento, stampato da Bpost con firma del bozzetto a cura di Beatriz Roque Antunes. Il logo raffigura la Croce “attraversata da una strada dove sorge lo Spirito Santo” con il profilo della Vergine che “esprime la giovinezza dei suoi anni, caratteristica di chi non è ancora madre, ma che porta la luce del mondo dentro di sé”.

Naturalmente sarà realizzato il timbro del primo giorno di emissione. In Portogallo l’evento è stato ricordato lo scorso anno con una serie di tre francobollo ed un foglietto.