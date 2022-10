Il lavoro dei sogni è in Australia: pagati 2.800 euro al mese per viaggiare in camper

Ascolta questo articolo

Chi non ha mai sognato di essere pagato per fare qualcosa di bello e soprattutto divertente? Diciamolo, un pò tutti abbiamo questa ambizione. In un mondo del lavoro sempre più incerto, dall’Australia arriva una proposta niente male, che potrebbe fare davvero gola a moltissimi, soprattutto agli appassionati di viaggi. Si tratta di un lavoro semplicissimo, ma per il quale, ovviamente, bisogna pur produrre qualcosa, ovvero contenuti multimediali.

L’agenzia Deel sta infatti ricercando delle figure professionali che amino viaggiare per mettere costoro alla guida di un camper, e viaggiare dall’Australia alla Nuova Zelanda per sei mesi. La paga? Beh, a dir poco ottima se si pensa che l’agenzia promette 2.800 euro al mese, in più rimborso per spese di cibo e per gli spostamenti. Il mezzo lo mette a disposizione l’azienda, sono previsti anche rimborsi per quanto riguarda l’attrezzatura.

I requisiti

La ricerca dell’agenzia in questione mira quindi ad ingaggiare il primo “nomade per i social media”. Essere assunti e quindi ottenere il lavoro è piuttosto semplice. Requisito indispensabile è conoscere benissimo l’inglese, anche parlato, visto che si viaggerà in terra in cui l’inglese è la lingua più parlata.

Indispensabile essere un gestore di account social, un influencer o un brand ambassador con un’esperienza di almeno tre anni. Chi si ricerca è anche una persona che sappia usare bene gli strumenti informatici e fare ottime riprese sia per video che per foto da pubblicare ovviamente sui social network.

Infine, ma non meno importante, requisito indispensabile per svolgere il lavoro è il possesso della patente di guida e avere la capacità di organizzare e partecipare a riunioni in remoto e intervistare clienti e partner dell’azienda. Insomma un bellissimo lavoro: fortunato sarà colui che l’azienda sceglierà. L’Australia è poi una delle mete esotiche più in voga tra chi è appassioanto di avventura ed esplorazioni.