Il Covid-19 ora fa davvero paura: trovata una presunta "variante USA", Casa Bianca mette in guardia

Il Covid-19 continua a spaventare il mondo intero, provocando migliaia di vittime e contagi ogni giorno. Per questo molti governi stanno correndo ai ripari introducendo nuove e pesanti restrizioni alla popolazione di tutto il mondo. Ma quello che stanno tenendo d’occhio soprattutto gli esperti sono le numerose varianti che si stanno trovando in tutto il mondo.

Mutazioni del Sars-Cov-2 sono state infatti trovate in Gran Bretagna, Sudafrica e Nigeria. In queste ore il Governo degli Stati Uniti ha comunicato che sul suo territorio potrebbe esserci una cosiddetta “variante americana”, la quale potrebbe essere del 50% più contagiosa dei ceppi esistenti di Covid. Le autorità stanno monitorando la situazione.

Questa ennesima mutazione potrebbe essere molto simile a quella rilevata nel Regno Unito. Secondo la Casa Bianca, è possibile che sul suo territorio nazionale ci sia una variante perché durante questo autunno-inverno, soprattutto nei mesi di novembre e dicembre, il tasso dei contagi è cresciuto in maniera esponenziale, come non accadeva da mesi. Per questo le autorità statunitensi hanno rinnovato l’invito alla popolazione di restare quanto più possibile a casa, e di indossare la mascherina rispettando il distanziamento sociale, questo al fine di evitare e contenere le nuove infezioni.

Negli USA 290.000 casi in 24 ore

Nella giornata dell’8 gennaio gli Stati Uniti hanno fatto registrare un nuovo picco di infezioni, ben 290.000 secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University. Nelle ultime 24 ore i decessi per Covid negli Usa sono stati invece 3.600, un’altra cifra record quindi. Dall’inizio della pandemia gli States sono la nazione più colpita dalla pandemia con un totale di casi che ha toccato già i 21,8 milioni. Una cifra impressionante che fa davvero riflettere.

Le cose non vanno meglio in Svezia. Il Paese scandinavo per tutti questi mesi ha adottato delle restrizioni soft, non emettendo regole particolare e affidandosi al buon senso dei suoi cittadini. Ciò però non è bastato e ormai da due mesi a questa parte le infezioni sono cominciate a salire anche qui, per cui l’Esecutivo ha deciso di varare una speciale legge anti pandemia con la quale il Governo si riserva di agire sulla vita sociale ed economica della nazione. Con questo provvedimento Stoccolma potrà indicare quali siano gli orari di apertura delle attività commerciali e quali le modalità di spostamento sul territorio. La legge sarà valida fino a settembre. Nelle ultime 24 ore in Svezia sono stati registrati altri 7.000 casi Covid-19.

Il Regno Unito nelle ultime 24 ore ha fatto registrare 68.000 casi di Covid-19: si tratta di un record mai toccato in Gran Bretagna. Il Governo ha quindi deciso di creare uno slogan dal titolo “comportati come se avessi il virus”, questo al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sui corretti comportamenti da seguire per poter evitare il contagio. In Uk solo nella giornata di ieri 8 gennaio si sono registrati 1.300 morti a causa del Sars-CoV-2.