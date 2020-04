Il coronavirus come soggetto di alcuni francobolli nel mondo

Cosa ne pensa l’autore

Antonio Triolo - Da sempre in molte occasioni il francobollo è stato visto come un mezzo per fare beneficenza e raccolta fondi, almeno prima che arrivassero i più veloci sms solidali ma, non per questo, in alcune nazioni non hanno avuto similari occasioni di impiego. Ancora oggi, infatti, soprattutto i non collezionisti non rimangono insensibili ad iniziative come quelle che sono in corso adesso.