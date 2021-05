Il Castello del Conte Dracula diventa sede per i vaccini

La campagna vaccinale, a seguito del Covid, procede abbastanza bene, perlomeno in Italia, dove sono state allestite diversi centri e sedi vaccinali in modo da vaccinare il maggior numero di persone. All’estero, per la precisione in Transivalnia, si è deciso di scegliere una location alquanto particolare e unica come centro vaccinale, ovvero il castello del Conte Dracula, reso celebre dall’omonimo romanzo di Bram Stoker, come voluto dal governo della Romania.

Il Castello di Bran che è stato anche meta di tantissimi visitatori, ora diventa un centro per i vaccini. Non più teatro di omicidi e storie misteriose, oltre che di leggende che ancora oggi molti ricordano, per questo periodo legato alla pandemia, diventa centro vaccinale con lo staff composto da medici, infermiere, oltre che di una sala d’aspetto per accogliere i prossimi vaccinati del Covid.

Si trova nei Carpazi e proprio qui ha avuto luogo la leggenda che si associa al principe rumeno Vlad Tepes del XV secolo, noto da tutti come “l’Impalatore”. Dal momento che, in Romania, così come in altre parti del mondo, vigono le restrizioni e non è possibile per i turisti visitare il Castello, è stato trasformato per un uso più utile, come appunto sede vaccinale.

Inoltre, coloro che si faranno vaccinare all’interno della dimora del Conte Dracula, potranno anche usufruire di un certificato in cui valori come “coraggio e responsabilità” sono elogiati, oltre al fatto che saranno i benvenuti al castello “nei prossimi 100 anni”. Inoltre, dopo aver fatto il vaccino, si potrà visitare, in forma gratuita, la mostra sulla tortura che presenta ben 52 strumenti medievali.

Come afferma la direttrice dell’ospedale Beatrice Mahler, sono “centri per tutti coloro che vogliono vaccinarsi, ma non hanno voglia di fissare un appuntamento online”. Tutti i weekend di maggio, chi vuole vaccinarsi, dovrà presentarsi, senza fissare un appuntamento. Oltre al castello di Dracula, la Romania ha scelto anche un altro luogo culturale quale sede vaccinale, ovvero la Biblioteca Nazionale di Bucarest.