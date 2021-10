Cosa ne pensa l’autore

Caterina Lenti - Alla crudeltà umana non ci sono limiti e questa tragedia ne è un esempio. Arthur, un altro piccolo innocente, è volato in cielo, strappato alla vita terrena proprio per mano di chi avrebbe dovuto proteggerlo. Non ci sono davvero parole per descrivere l'accaduto. Riposa in pace Arthur e veglia da lassù su chi ti ha veramente voluto bene. Povero piccolo!