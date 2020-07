Il bambino che danzava a piedi nudi coltiverà il suo sogno grazie ad un’ex ballerina

Vi ricordate il video divenuto virale in cui si vedeva un ragazzino nigeriano fare piroette sotto la pioggia ed a piedi nudi nel fango? Oltre a suscitare un misto tra stupore e tristezza in ognuno di noi, è riuscito anche a toccare il cuore di una famosa ex ballerina nigeriana che non ha condiviso il video o messo un like come tutti gli altri, bensì ha deciso di muoversi in favore del suo piccolo connazionale.

Il bambino nigeriano, di cui poi si è scoperta l’identità, si chiama Anthony, viveva in condizioni precarie e si allenava tutti i giorni nella danza. Grazie al video divenuto virale, in cui si vede quanta dedizione e passione dedicava ai suoi esercizi, oggi ha ricevuto in dono una borsa di studio che coprirà per intero una scuola di ballo fino al giorno della laurea.

La benefattrice è un’ex ballerina, anch’essa nigeriana, di nome Fade Ogunro e grazie alla collaborazione con la scuola di danza The Leap of Dance Academy darà la formazione adeguata a lui come a tanti altri poveri bambini nigeriani in difficoltà.

Fare Ogunro, ex ballerina popolare oggi sui social, già dall’anno scorso aveva lanciato: “Bookings Africa” un’applicazione che permette a chiunque abbia qualche passione specifica di creare un profilo e mettersi in mostra con il proprio talento, in modo da poter essere trovato da qualche sponsor e poter capovolgere la propria vita. Attualmente sull’app è possibile trovare 14 categorie di talenti e già moltissimi grandi sponsor sono stati suoi clienti, come: Coca-Cola e Film Factory.

Fade Ogunro agendo personalmente, invece di postare come fanno tutti da casa, ha aiutato un bambino a realizzare il suo sogno ma non è tutto, infatti questa stessa azione ha suscitato compassione e altruismo in molte altre persone convincendo anche loro ad agire; grazie alla diffusione di queste toccanti azioni, in molti hanno scoperto che esistono associazioni come la The Leap of Dance Academy ed hanno deciso di donare in favore di esse.