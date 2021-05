Il bacio del Principe a Biancaneve non è educativo: nuova polemica colpisce Disneyland

Disney Word in Florida ha recentemente riaperto i battenti con nuove attrazioni e altre rimodernate. Tra quelle ampliate e rimesse a nuovo c’è lo Snow White’s Scary Adventure un percorso dedicato alla fiaba Biancaneve e i sette nani in cui gli spettatori trasportati su vagoncini ripercorrono tutti gli eventi della fiaba in location ricreate ad arte.

Nel percorso non sono stati aggiunti elementi estranei alla celebre fiaba e nemmeno al vecchio film Disney, a cui è graficamente ispirato. Ad essere incriminato è infatti il classico finale: il Principe Azzurro che bacia Biancaneve e la risveglia dal suo sonno mortale. Per molti il bacio del Principe non è consensuale perché dato ad una donna mentre dorme e trasmette una idea sbagliata di cosa si può fare ad una donna.

A sollevare la polemica è stato il giornale San Francisco Gate. La questione posta dalle due giornaliste Katie Dowd e Julie Tremaine è la seguente: “In che modo un bacio può qualificare come vero amore un rapporto in cui una persona non sa di essere amata né di amare perché sta dormendo? Insegnare ai bambini che non si può baciare senza consenso da ambedue le parti è necessario!”.

Per le autrici del testo la fiaba trasmettere idee antiquate su ciò che un uomo può fare a una donna. Non è la prima volta che il “bacio salvifico” del Principe Azzurro dato mentre Biancaneve dorme viene messo in discussione. Già in precedenza l’attrice Kristen Bell , voce di Anna in Frozen e famosa per la serie Veronica Mars, lo aveva definito un abuso molto diseducativo per le nuove generazioni.

Questa non è però l’unica polemica che i gestori del Parco a tema si sono trovati ad affrontare, altre due attrazioni in precedenza sono state aspramente criticate, la Jungle Cruise e la Splash Montagna. La Jungle Cruise per le “raffigurazioni negative” degli indigeni e Splash Montagna perché richiama “I racconti dello zio Tom”. Prima del restauro il finale Snow White’s Scary Adventure prevedeva la morte della matrigna Grimilde, ritenuta probabilmente più educativa.