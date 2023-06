Il 75enne Xinmin Yang: "Il segreto della giovinezza è nella colazione"

La ricerca della giovinezza eterna è un desiderio che accomuna molte persone, ma forse il segreto si nasconde proprio nelle nostre abitudini quotidiane. Le notizie straordinarie che arrivano dall’estero confermano che la longevità dipende anche da ciò che mettiamo nel nostro piatto.

Avrete sicuramente sentito parlare del bodybuilder cinese Xinmin Yang, un vero esempio di vitalità. A 75 anni sembra avere 50, grazie ad un allenamento costante e una dieta ben curata. Xinmin Yang vive nell’isola meridionale di Hainan e da oltre 30 anni si allena ogni giorno, riuscendo a sollevare pesi incredibili. Non ha intenzione di andare in pensione e vuole continuare ad allenarsi fino a 80 anni.

Il segreto di Xinmin Yang? Una colazione da campioni. Prestando attenzione a ciò che mette nel suo corpo, si rifornisce di verdure e pesce fresco al mercato. La sua alimentazione sana e bilanciata gli permette di mantenere la sua forma fisica anche a 75 anni. Analisi mediche confermano che ha una pressione sanguigna normale, livelli di lipidi equilibrati e una densità ossea di un trentenne. Xinmin Yang attribuisce la sua salute e il suo aspetto giovanile alla sua dieta, che segue da oltre 10 anni.

In particolare, il segreto della giovinezza secondo Xinmin Yang si trova nella sua colazione. Spesso consuma sei uova, pomodori e cetrioli. A volte opta per farina d’avena e petto di pollo. La persistenza e la disciplina nel seguire questa dieta hanno definito il suo stile di vita.

Avevamo ricevuto consigli sulla colazione salutare dalla biologa nutrizionista Maria Rosaria Baldi, e l’esperienza di Xinmin Yang conferma l’importanza di iniziare la giornata con una colazione nutriente e bilanciata.

Non dobbiamo cercare il segreto della giovinezza in miracoli o elisir magici, ma piuttosto nel nostro stile di vita e nelle scelte alimentari quotidiane. Prendendo esempio da Xinmin Yang, possiamo considerare l’importanza di una colazione sana e bilanciata per mantenere il nostro corpo in salute e favorire una vita longeva. La giovinezza eterna potrebbe non essere così lontana come pensiamo, basta seguire le giuste abitudini.