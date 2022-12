Il 20enne Afshin Ghaderzadeh è l’uomo più basso al mondo: misura 65,24 centimetri

Ascolta questo articolo

Il Guinness dei Primati mondiali ha ufficialmente incoronato l’uomo vivente più basso al mondo, titolo che è stato conquistato dall’iraniano Afshin Esmaeil Ghaderzadeh grazie ai suoi poco più che 60 centimetri di “altezza”. Afshin ha 20 anni, ed è originario di un remoto villaggio nella contea di Bukan, nel nord dell’Iran.

Con un’altezza di 65,24 centimetri, ha spodestato il precedente possessore del titolo, Edward Niño Hernandez alto 72,1 cm, e spera che la sua nuova fama lo possa aiutare permettergli di prendersi cura dei suoi genitori. Il padre e la madre, afferma Afshin, hanno infatti avuto gravi problemi economici per dover sostenere il mantenimento, le spese mediche e le cure per il figlio.

Afshin non ha potuto frequentare la scuola a causa della sua debolezza fisica e dei trattamenti ai quali è stato sottoposto. “Le cure continue e la debolezza fisica di mio figlio sono le ragioni principali per cui ha smesso di studiare, ma per il resto non ha problemi mentali“, ha affermato il padre Esmaeil Ghaderzadeh.

Il suo analfabetismo, unito al problema posto dalla sua statura, rende per lui molto difficile riuscire a trovare un lavoro per mantenersi, e ovvie limitazioni fisiche gli impediscono di poter seguire le orme del padre, un operaio edile. “Questo riconoscimento globale potrebbe aiutarmi a realizzare il mio sogno“, spera il 20enne.

Afshin non può mai andare al suo villaggio da solo senza i suoi genitori, ha detto che è stato in grado di connettersi con il resto del mondo attraverso un telefono che gli ha inviato il suo amico, anche se lo trova difficile da usare perché è troppo pesante per lui da tenere in mano. “I telefoni in generale sono pesanti da usare per molto tempo, eppure me la cavo“, ha affermato. Il giovane fa inoltre fatica a trovare vestiti adatti a lui. Può solo utilizzare abiti creati per un bambino di tre anni, ma i modelli di solito non vanno bene per via della sua età.