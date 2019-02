IKEA di Vilnius: una coppia sostituisce le foto d’arredo con scatti personali

Una giovane coppia lituana in visita allo store IKEA a Vilnius ha avuto la simpatica idea di sostituire un centinaio di foto del negozio, ben incorniciate e esposte qua e là, con proprie fotografie. L’operazione è avvenuta in modo tranquillo e senza che lo staff si sia accorto di nulla.

Erikas Mališauskas e la sua ragazza hanno trovato le foto esposte nel negozio IKEA di Vilnius, in Lituania, poco interessanti e qualcuna addirittura noiosa: per questo motivo, hanno pensato di sostituirle all’insaputa dello staff.

Un piano ben riuscito

La giovane coppia da prima ha girato per il negozio in cerca delle foto più insignificanti. Ne ha contate più di cento, già incorniciate ma, secondo loro, da sostituire. Quindi, dopo aver fatto una scelta tra le proprie foto, si sono recati da un fotografo per la stampa. Da ultimo, sono tornati presso lo store IKEA e si sono messi al lavoro.

Il lavoro di scambio foto è stato fatto di sabato, quando la gran folla presente nel negozio avrebbe permesso loro di passare inosservati. Mališauskas e la sua ragazza inizialmente hanno lavorato nei bagni, poi però – ha raccontato il giovane – si sono resi conto che nessuno li controllava, così sono rimasti allo scoperto come degli addetti all’arredo del negozio.

Ogni foto sostituita è stata ben pensata per suscitare gioia e vitalità. Hanno impiegato 5 ore per scambiare tutte le immagini, ma le 100 foto che li ritraevano durante i loro viaggi, nelle feste, o di quand’erano bambini (sostituendo quelle di altri bambini), hanno dato al negozio un clima di familiarità.

Non si sa se l’amministrazione IKEA abbia colto l’idea della coppia come geniale o come uno scherzo che non dovrà ripetersi mai più. Non si sa se lo staff sia stato applaudito o ripreso per aver chiuso un occhio. Sicuramente, il negozio IKEA di Vilnius ne ha ricavato una pubblicità positiva e soprattutto gratuita.