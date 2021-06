Ibiza, colpi d’arma da fuoco feriscono due italiani

Ibiza è una delle mete turistiche maggiormente gettonate e apprezzate, non solo dai turisti italiani, ma dai vacanzieri di tutto il mondo, soprattutto giovani, che ne approfittano per dedicarsi alla movida sfrenata e alle notti brave. Purtroppo, proprio durante una di queste notti brave, non è andata molto bene a due italiani che sono stati feriti a seguito di colpi di arma da fuoco, di cui uno dei due versa in gravi condizioni.

L’episodio ha avuto luogo a Ibiza, appunto, nella scorsa notte quando degli spari hanno colpito due italiani, di cui uno è grave. In base a quanto riporta la Guardia Civil all’emittente Cadena Ser, i due uomini sarebbero stati colpiti da dei proiettili che sono stati sparati da qualcuno a bordo di una automobile, mentre erano a una festa a divertirsi.

In base a quanto riferiscono alcuni testimoni presenti, l’uomo a bordo della vettura, insieme ad altre persone, avrebbe sparato ai due italiani, fermandosi con la vettura proprio davanti all’abitazione. Una vettura che, in seguito a questo agguato, si sarebbe dileguata. I due turisti italiani erano all’esterno dell’abitazione nella zona del poligono industriale di Ca na Palava, dove sarebbe avvenuta l’aggressione.

Un agguato che è avvenuto nella notte con i soccorsi che sono stati allertati intorno alle 2.30. I due amici: il 35enne ha riportato lesioni lievi, mentre il 28enne versa in gravi condizioni dal momento che hanno dovuto asportargli il proiettile dal cranio, per cui si è sottoposto a un delicato intervento chirurgico ed è ora in terapia intensiva.

Al momento, sono davvero pochi gli indizi e le informazioni fornite e la Guardia Civil sta lavorando affinché tutto proceda nel modo migliore e le indagini sono in corso per riuscire a capire qualcosa in più. Al momento, si sa soltanto che la villa della festa era stata affittata, ma non si sa ancora se i due italiani fossero semplici turisti o risiedessero in zona.