"I vaccini causano l’Aids": il video di Bolsonaro viene cancellato da YouTube

La piattaforma video di YouTube ha sospeso per una settimana il canale del presidente brasiliano Jair Bolsonaro dopo aver rimosso un video in cui associava il vaccino contro il Covid-19 all’AIDS. L’account di Bolsonaro è stato rimosso “per aver violato le nostre politiche di disinformazione medica sul Covid-19 affermando che i vaccini non riducono il rischio di contrarre la malattia e che causano altre malattie infettive“, ha riportato YouTube in una nota.

I portavoce del social network hanno precisato all’agenzia Efe che nel mese di luglio il presidente Bolsonaro era già stato informato circa il divieto di disinformazione sulla pandemia. Quindi, poiché si tratta di una “recidiva“, il leader dell’estrema destra brasiliana non potrà pubblicare nuovi video o trasmettere in diretta per i prossimi sette giorni. Facebook e Instagram, che appartengono allo stesso gruppo, avevano già rimosso il video per lo stesso motivo.

Una nuova violazione nei prossimi tre mesi comporterebbe una sospensione di 14 giorni, a cui seguirebbe la rimozione definitiva del canale nel caso perpetrasse ulteriormente.

Nel video incriminato trasmesso in diretta giovedì scorso, il leader brasiliano ha fatto riferimento a un presunto articolo della rivista Exame e presunti rapporti del governo britannico, secondo cui le persone vaccinate contro il covid starebbero sviluppando la malattia dell’AIDS “molto più rapidamente del previsto“. “Sto solo dando la notizia. Non ho intenzione di commentare”, ha affermato il presidente. “Vi consiglio di leggere la notizia. Non la leggerò qui perché potrei avere problemi con la mia ‘live”, ha aggiunto.

Le dichiarazioni di Bolsonaro hanno generato un’ondata di critiche da parte di diverse associazioni mediche e scientifiche, che lo hanno di diffondere false in formazioni. La Società brasiliana di malattie infettive ha emesso una dichiarazione in cui si attesta che “non è nota alcuna relazione tra il vaccino contro il Covid-19 e lo sviluppo della sindrome da immunodeficienza acquisita“. “Le nostre politiche non consentono affermazioni secondo cui i vaccini Covid-19 uccidono o causano gravi danni alle persone“, ha detto un portavoce dell’azienda.