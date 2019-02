I testimoni di Geova in crisi di identità tra defezioni, malumori, e denunce dei fedeli

“Sono entrato a far parte dei testimoni di Geova da adolescente, quando ho iniziato a farmi le prime domande sul senso della vita. Domande alle quali loro sembravano avere tutte le risposte”: sono queste le prime parole di Christian De Rossi, un ex testimone di Geova che si è rivolto a un’associazione svizzera per chiedere aiuto dopo aver abbandonato il gruppo.

De Rossi non è l’unico ad aver denunciato la realtà religiosa di cui ha fatto parte. Come lui, infatti, sono decine di migliaia i testimoni di Geova che stanno contestando pubblicamente il “clima di ipocrisia” che regnerebbe dentro la comunità. Sono fedeli ed ex fedeli che si nascondono dietro l’anonimato per non essere riconosciuti, perché temono “ritorsioni” da parte di un gruppo che non tollera critiche e obiezioni al suo interno. Alcuni, per esempio, hanno affermato di essere stati portati davanti a un tribunale interno e invitati a tacere, pena l’espulsione, solo per aver chiesto che fine facessero i soldi che i fedeli sborsano ogni anno per costruire immobili di proprietà dell’organizzazione.

I malumori aumentano tra quanti accusano il movimento di essere autoritario e liberticida. Numerosi transfughi hanno denunciato quello che definiscono un sistema malsano che manipola le coscienze e pubblica immagini subliminali sulle proprie pubblicazioni per favorire il plagio dei lettori. I più critici descrivono una realtà claustrofobica. Un mondo chiuso dove la libertà individuale è annullata e i membri vengono isolati dal mondo esterno dietro la minaccia di punizioni divine contro chiunque dissenta dalle direttive dell’organizzazione.

Un altro motivo che sta spingendo i testimoni di Geova a denunciare il gruppo di cui hanno fatto parte, secondo De Rossi, sarebbe quello legato al controllo della vita dei fedeli da parte dei vertici del movimento. Un controllo totale, asfissiante, soffocante, fatto di obblighi, divieti, rinunce. Il tutto promosso da sensi di colpa continuamente inculcati nei seguaci.

La lista delle proibizioni è lunghissima. I testimoni di Geova non possono frequentare persone “del mondo”. Non possono celebrare compleanni o festività natalizie. Non possono avere rapporti prematrimoniali o momenti intimi tra fidanzati. L’organizzazione detta loro quale lavoro è possibile fare e quale evitare; come vestirsi, come pettinarsi, come parlare, quali film possono vedere, quali libri possono leggere, quali svaghi possono concedersi. Tutto viene deciso dall’alto. Perfino quali rapporti sessuali tra coniugi sono permessi e quali vietati. Tutto è negato, anche “le gite scolastiche, se impegnano per più giorni.” Per ognuna di queste proibizioni viene presentata una motivazione biblica.

Un simile situazione ha spinto così molti testimoni di Geova a dissociarsi dal gruppo e a denunciarne pubblicamente gli abusi perpetrati dal Corpo Direttivo. Cosa che ha fatto anche Christian De Rossi, che ha dovuto successivamente rivolgersi a un’associazione creata apposta per aiutare le vittime delle sette. Perché, stando alle sue parole, la manipolazione mentale subita in anni di indottrinamento e l’ostracismo praticato da quelli che una volta erano i suoi fratelli, sono elementi che necessitano di un supporto psicologico.