I principi William ed Harry hanno fatto pace

La notizia arriverebbe dal tabloid inglese The Sun: una fonte avrebbe rilasciato un’intervista nella quale spiega che Harry ed il Principe William avrebbero trascorso del tempo insieme finalizzato a ricucire un rapporto tra loro. “È stato un momento fondamentale per poter salvare il legame tra fratelli ed è una cosa completamente condotta tra di loro“, avrebbe dichiarato la persona informata sui fatti.

Anzi, secondo il tabloid, ad aiutare i fratelli a sistemare il rapporto sarebbero state le mogli: un segnale che farebbe pensare che, anche se a migliaia chilometri di distanza, tra Kate Middleton e Meghan Markle non ci sarebbe più il gelo di qualche mese fa. “Le cose sono decisamente migliori“, fa sapere la fonte.

Durante la loro chiacchierata, sia William che Harry, avrebbero deciso di eliminare tutte le persone tossiche che li circondano, gestendo la situazione esclusivamente tra loro, come fratelli. Ed in una famiglia in vista come la loro si immagina che le malelingue non manchino mai. Le principali persone tossiche, secondo il fratello minore, stando alle parole della fonte, sarebbero proprio da ricercarsi nell’albero genealogico.

Forse, adesso che la sua nuova vita canadese lo aspetta, tanto che non parteciperà nemmeno alla cena a Buckingham Palace organizzata da Kate, il Duca di Sussex si è reso conto che le possibilità di risolvere le questioni con il fratello di sarebbero decimate. Nessuno dei due avrebbe cambiato idea: sia William che Harry avrebbero mantenuto le proprie posizioni, ma con un reciproco affetto l’uno per l’altro. “Sono tristi perchè saranno molto distanti“, avrebbe concluso la fonte.

Secondo i più informati il vero punto della discordia per Harry non sarebbe mai stato il fratello, sebbene i loro rapporti fossero gelidi da più di due anni, ma il padre: il Principe Carlo. In particolar modo per il Duca di Sussex, il rapporto con Carlo e la consorte Camilla sarebbe ancora ben lontano dall’aver trovato una soluzione: “C’è mancanza di fiducia e ci vorrà tanto tempo per risolvere la questione“, avrebbe scritto il tabloid britannico.