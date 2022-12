I francobolli del 2023 targati Città del Vaticano

Cosa ne pensa l’autore

Antonio Triolo - Come sempre le voci rispecchiano il tempo, con le storiche emissioni come Natale e Pasqua si vedono accanto quelle dedicate agli anniversari dell'anno come Alessandro Manzoni ed agli avvenimenti che vengono promossi in chiave futura come il Giubileo 2025. Chissà quali saranno presenti anche nel calendario del nuovo ministero MINIT.