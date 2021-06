"I figli di Harry e Meghan non saranno mai Principi", confermato quanto sostenuto nell’intervista ad Oprah

Il Principe Carlo si assicurerà che il nipote Archie non sarà mai un Principe, secondo quanto rivelato dal Mail on Sunday. Il futuro Re di Inghilterra cambierà le regole per fare in modo che i figli del Principe Harry e di Meghan Markle non riceveranno il titolo di Principi, confermando quanto sostenuto dalla coppia durante la famosa intervista con Oprah.

Archie e Lilibet quindi non potranno mai diventare Principe e Principessa, secondo la volontà del nonno Carlo, che ha fatto sapere a Harry ancora prima della nascita di Archie che avrebbe ufficialmente cambiato le regole per evitare che i loro figli avessero il titolo che spettava loro di diritto, e negando loro la protezione ufficiale che viene data ai membri della famiglia per garantire la loro incolumità nonostante le numerose minacce di morte ricevute da Meghan dai fan della famiglia reale.

La motivazione che ha dato il Palazzo Reale per questa scelta è quella di voler “snellire” la lista dei membri ufficiali della famiglia reale, un piano che farebbe risparmiare molti soldi alla famiglia reale che al momento conta diversi membri. Nella storia della monarchia inglese i nipoti dei Sovrani hanno sempre avuto diritto al titolo di Principe, come successo ai nipoti della Regina Elisabetta incluse le Principesse Beatrice e Eugenie, ma Carlo è intenzionato a negare questo diritto ai figli di Harry.

Una scelta che pare avrebbe causato una grande rottura tra Harry ed il padre, e avrebbe avuto un grande peso nella scelta di abbandonare il ruolo di membri senior della famiglia reale. La notizia arriva dopo che Omid Scobie ha rivelato che all’interno della famiglia reale diverse persone avevano espresso preoccupazione riguardo il possibile colore della pelle dei figli della coppia, in una occasione anche in presenza dello stesso Harry.

Nel frattempo dal palazzo reale trapela la notizia che le accuse di bullismo verso Meghan sarebbero state la motivazione del litigio tra Harry e William, che in quella circostanza decise di allontanare il fratello.