I 4 figli della Regina in processione dietro alla bara della madre, vietata l’uniforme al Principe Andrea

Re Carlo III d’Inghilterra ed i suoi tre fratelli hanno onorato la madre durante la processione funebre ad Edimburgo. Nella giornata di lunedì, alle 14:30 circa ora locale, la bara della Regina Elisabetta II è stata trasportata in un viaggio di un miglio dalla Sala del Trono del Palazzo di Holyroodhouse fino alla Cattedrale di St. Giles.

Il corpo della Regina è stato scortato dai 4 figli, che hanno percorso a piedi dietro al feretro il viaggio della bara reale, drappeggiata nello stendardo reale di Scozia. Presenti Re Carlo III, la principessa Anna, il principe Andrea ed il principe Edoardo, oltre al marito di Anna, il vice ammiraglio Sir Timothy Laurence, una guardia d’onore del reggimento reale di Scozia e la storica compagnia reale di arcieri.

La moglie di Carlo, la Regina Consorte Camilla, ha seguito la processione in macchina insieme alla Contessa del Wessex Sophie, moglie del principe Edoardo. Si tratta della prima volta che il nuovo Re è stato fotografato insieme alla bara della madre, che era stata scortata finora nel suo viaggio solo dalla principessa Anna.

Mentre il re Carlo, la principessa Anna e il principe Edoardo indossavano uniformi militari, il principe Andrea è apparso in un normale completo. Buckingham Palace ha infatti confermato lunedì che solo i membri attivi della famiglia reale avrebbero indossato gli abiti militari agli eventi che precederanno il funerale della regina Elisabetta, escludendo quindi i principi Andrea e Harry dalla possibilità di dire addio ad Elisabetta con l’uniforme.

Mentre Harry ha rinunciato spontaneamente alla vita reale, trasferendosi in America con la moglie Meghan Markle, il Principe Andrea fu obbligato a dimettersi in seguito allo scandalo provocato dalla sua stretta amicizia con il pedofilo miliardario Jeffrey Epstein e le accuse della vittima di traffico sessuale Virginia Giuffre, con la quale ha patteggiato per averla violentata quando era ancora minorenne.

Un’eccezione speciale è stata però concessa al Duca di York, che potrà indossare un’uniforme militare alla veglia finale in segno di rispetto per Elisabetta, scomparsa all’età di 96 anni l’8 settembre.