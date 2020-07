Hong Kong, ospedali rischiano il collasso. I casi di Coronavirus aumentano

La questione Coronavirus nel mondo è tornata a farsi pesante. Dopo un periodo di lockdown e il conseguente allentamento delle misure restrittive, grazie ad una diminuzione consistente di casi affetti da Covid-19, le cose sono ora tornate a destare non poca preoccupazione. Il numero di contagiati, nel mondo, cresce e la situazione sembra nuovamente sfuggire di mano.

Ad Hong Kong, in Cina, gli ospedali rischiano di collassare per i troppi casi di Coronavirus che si stanno nuovamente verificando. A lanciare l’allarme è stata Carrie Lam, responsabile del Governo della città a statuto speciale. La Lam ha ribadito il rispetto delle norme anti Covid-19, invitando la popolazione a restare a casa per evitare il diffondersi di nuovi e pericolosi focolai.

La situazione se non viene arginata, dichiara la Lam, potrebbe “allargarsi su vasta scala“. Il comunicato del responsabile del Governo prosegue asserendo: “Hong Kong si trova sull’orlo di un’epidemia su larga scala che potrebbe portare al collasso del sistema ospedaliero e costare la vita a molti cittadini, soprattutto gli anziani“.

Il Coronavirus è partito proprio dalla Cina e da lì si è poi propagato a macchia d’olio, nel resto del mondo. Adesso, proprio lo stato orientale è nuovamente in grande difficoltà e pensare che Hong Kong, nella fase iniziale del Covid-19, è stata etichettata come modello da seguire nella gestione della pandemia. Difatti, circa un mese fa, il numero medio di casi giornalieri era inferiore a 10.

Nella regione amministrativa speciale della Cina, nuove regole sono entrate in vigore con l’intento di gestire e arginare la crisi epidemica. L’utilizzo della mascherina è tornato ad essere obbligatorio, così come è stata disposta la chiusura dei ristoranti. La situazione è davvero difficile e l’appello della Lam ne è la prova, appello che si conclude raccomandando a tutti i residenti di “seguire rigorosamente le misure di distanziamento sociale e a rimanere a casa per tutto il tempo possibile“.