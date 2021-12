Un vasto incendio si è sviluppato in queste ore al World Trade Center di Hong Kong, dove varie parti dell’edificio sono in fiamme. A riportare la notizia sono i media internazionali. Al momento non si registrano vittime, anche un centinaio di persone sono bloccate al 39esimo piano dell’edificio. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con varie squadre per poter spegnere al più presto il rogo.

Al momento non sono note le cause che hanno portato al maxi incendio, il quale sembrerebbe essere partito all’interno del centro commerciale Grafica. Intorno alle ore 13:00 locali, le 6:00 in Italia, il rogo è stato classificato di categoria 3 su un livello di 5. Sono 15 le ambulanze che sono state inviate sul posto, e al momento 8 persone sono state portate in ospedale. Non si conoscono le loro condizioni di salute per ora. Tra le persone intrappolate ci sarebbero anche anziani.

Parti dell’edificio in ristrutturazione

Da quanto si apprende alcune parti dell’edificio erano in ristrutturazione. Il grattacielo che ospita il World Trade Center consiste in una serie di edifici adibiti a tante attività, tra le quali trovano posto anche molti uffici. Si tratta di una struttura situata nel trafficato distretto di Causeway Bay. Il rogo è scoppiato attorno a mezzogiorno.

Tra l’altro il fatto di cronaca s’è verificato in un periodo di feste, e nonostante la pandemia di Covid-19 ancora in corso, il centro di Hong Kong, così come il World Trade Center, era pieno di persone. L’edificio si trova appunto in uno dei quartieri dello shopping più famosi di Hong Kong. Sul posto sono arrivati anche i parenti delle persone intrappolate.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su quanto avvenuto a Hong Kong. Non si sa se il rogo sia di origine dolosa oppure se sia trattato di un incidente. Saranno le autorità a stabilire che cosa sia accaduto, i danni si potranno calcolare quando il rogo sarà spento del tutto.