Un’assurda tragedia si è verificata nelle scorse ore in Honduras, dove l’italiano Giorgio Scanu è stato linciato da una folla di circa 600 persone, che armata di pietre, bastoni e machete ha fatto irruzione nel suo appartamento situato in un villaggio a sud di Tegucigalpa. Secondo quanto riferiscono i media internazionali, pare che il nostro concittadino fosse accusato dai residenti del posto di aver ucciso il suo vicino di casa, il 74enne Juan de Dios Flores. Tali accuse sono ancora tutte da verificare. La polizia ha tentato di fermare la folla, che però, a detta degli inquirenti, si sarebbe macchiata di numerosi atti illegali, come appunto quello di essere entrati in casa di Scanu.

Gli agenti hanno fatto di tutto per poter evitare il dramma, ma le persone erano davvero inferocite. Quando sono entrate, i più hanno cominciato a colpire brutalmente il malcapitato. Per lui, purtroppo, non vi è stato nulla da fare. Erano infatti troppo gravi le ferite e le lesioni riportate durante la colluttazione. La folla, in preda ad una furie cieca e ingiustificata, ha poi dato fuoco all’abitazione di Scanu. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme.

Indagini in corso

Al momento le autorità locali hanno aperto un’indagine per cercare di individuare i responsabili del crimine commesso contro il cittadino italiano. Le forze dell’ordine precisano che non vi è stato verso di fermare le centinaia di persone che si erano assiepate davanti la casa della vittima.

La polizia ha precisato che la folla è intervenuta con il chiaro intento di uccidere l’uomo. Sul delitto del 74enne stanno indagando le forze dell’ordine, e non si sa ancora con precisione se ad ucciderlo sia stato proprio il cittadino italiano vittima del linciaggio. A nulla sono serviti i tentativi di mediazione da parte degli agenti.

La notizia è stata ripresa dal quotidiano LaPrensa e dai maggiori media nazionali italiani. Il fatto ha sconvolto anche i famigliari di Scanu, adesso distrutti dal dolore. Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su quanto avvenuto in Honduras. Una vicenda davvero sconvolgente.