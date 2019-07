Ci sono giorni che nessuna nonna vorrebbe mai perdersi. E Lady Diana avrebbe certamente fatto i salti di gioia in occasione della nascita dei suoi nipoti. Sarebbe stata una nonna adorabile così come è stata una buona mamma.

E non avrebbe mai perso il battesimo dei suoi nipotini: per questo motivo Harry ha voluto in qualche modo renderla protagonista di quel giorno molto importante per lui, per Meghan e per il piccolo Archie.

In una della foto ufficiali del battesimo di Archie si nota un particolare che ha commosso milioni di persone in tutto il mondo. Era la prima volta che accadeva una cosa simile, la prima volta che in una foto ufficiale dei reali d’Inghilterra ci fosse qualcuno di “meno importante” per la Regina.

Ma si trattava di qualcuno di molto importante per Harry, qualcuno che lo legava per sangue e per cuore ancora a sua madre Diana.

Harry ha fortemente voluto in una foto le sue due zie, le sorelle di Lady Diana, due persone che per lui contano davvero tanto ed alle quali ha sempre voluto tanto bene e con le quale ha un legame molto forte. Per la prima volta, la “famiglia” rappresentata nelle foto reali ufficiali non mostra solo i Windsor…ma anche gli Spencer.

Un omaggio a Lady Diana molto forte e toccante che in molti hanno apprezzato. Per la prima volta c’era anche lei…la famiglia Spencer!