Harry, notizia è appena arrivata: la confessione lascia tutti senza parole

Lo scorso 10 gennaio è stato pubblicata l’attesissima e scontante biografia del principe Harry, che sta destabilizzato non poco la Corona inglese, molto imbarazzata per alcune rivelazioni compromettenti. L’autobiografia, intitolata “Spare“, è già un bestseller internazionale che ha venduto la bellezza di 400mila copie. L’argomento è di grande tendenza anche sui social, basti pensare che su Twitter l’hashtag #Spare è tra i 10 principali argomenti negli Usa e nel Regno Unito.

In queste ore il principe Harry è tornato a far parlare di sè alcune scottanti dichiarazioni rilasciate ad un’emittente televisiva. Dopo l’euforia per l’enorme successo della sua autobiografia, il secondogenito di Re Carlo ha espresso le prime perplessità sulle conseguenze piuttosto infelici delle sue rivelazioni: ecco cosa ha dichiarato.

La confessione di Harry

Dopo tante polemiche e dichiarazioni pungenti, il principe Harry sembra aver sepolto finalmente l’ascia di guerra lasciandosi andare ad una confessione estremamente sincera su quanto gli sta succedendo. A distanza di poche settimane dall’attesissima pubblicazione della sua autobiografia, il fratello di William starebbe già facendo i conti con alcuni spiacevoli grattacapi.

“I miei vicini di casa a Montecito non ci salutano più, l’unica libreria del Paese non ha messo in vetrina il mio libro, siamo circondati dal ghiaccio. Forse aveva ragione Meghan, dovevo ponderare di più le conseguenze”- ha dichiarato ad un’emittente televisiva Harry, visibilmente turbato dall’atmosfera piuttosto cupa che si è creata intorno a lui.

La sua popolarità è in netto calo anche tra i sudditi britannici, infatti, secondo un sondaggio effettuato da YouGov solo il 26% dei britannici ha espresso un’opinione positiva nei suoi confronti. Intanto in primavera ci sarà l’incoronazione di Re Carlo presso l’abbazia di Westminster, e non si escluse che in questi mesi il sovrano decida di convocare il figlio per tentare di mettergli un freno, anche perchè si mormora abbia in serbo di pubblicare altri libri.