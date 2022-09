Harry, non si parla d’altro il giorno dopo il funerale: il gesto clamoroso contro il padre

Ascolta questo articolo

Come è noto in questi ultimi giorni sta facendo notizia la morte della Regina Elisabetta II, sovrana del Regno Unito e del Commonwealth. La sovrana da tempo pare non stesse molto bene, in questi mesi ha dovuto affrontare anche il Covid-19. Recentemente non aveva presenziato ad alcuni eventi e la sua salute stava peggiorando giorno per giorno, fino a quando nella giornata dell’8 settembre le autorità hanno riferito che i medici erano seriamente preoccupati per la sovrana.

Tutti i figli hanno quindi raggiunto il castello di Balmoral, nell’Aberdeenshire, in Scozia. Poi nello stesso pomeriggio si era vociferato che la sovrana fosse già deceduta, la notizia infine è stata confermata nella primissima serata. Elisabetta II lascia un vuoto enorme nel mondo della politica mondiale e all’interno della casa Reale, il suo successore è il figlio Carlo, salito al trono come Carlo III. Nella giornata del 19 settembre si sono celebrati i funerali della Regina in una Londra praticamente blindata per l’occasione. Ma c’è stato un gesto clamoroso durante la cerimonia che ha stupito tutti.

Gesto assurdo, ecco perchè

Secondo quanto si apprende dalla stampa internazionale, durante i funerali della Sovrana vi è stato un gesto che non è passato assolutamente inosservato. Come si sa i funerali della Regina Elisabetta hanno rispettato un rigido protocollo organizzativo, con i Reali che erano vestiti tutti con abiti di colore nero.

Tantissime televisioni di tutto il mondo hanno seguito in diretta le esequie: basti pensare che a Londra un milione di persone ha seguito la funzione funebre, mentre sono stati oltre 4 miliardi le persone che in tutto il mondo hanno seguito in tv i funerali. Indubbiamente si è trattato di un evento storico.

Durante i funerali ci sarebbe però stato un gesto clamoroso da parte di Harry: costui infatti non avrebbe cantato l’inno nazionale, che adesso come si sa è cambiato, ed è intitolato “God save the king”. Con il padre Carlo infatti Harry non avrebbe un ottimo rapporto, tra l’altro Re Carlo III ha deciso di revocare ai figli di Harry e Meghan il titolo di “Sua Altezza Reale”, decisione avvenuta cambiando una legge già esistente. A breve inoltre uscirà la temuta autobiografia di Harry che potrebbe far tremare il Palazzo.