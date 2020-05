Harry e Meghan vivono a Beverly Hills, in una villa da 18 milioni di dollari

Si torna a parlare della coppia inglese più chiacchierata di sempre, Harry di Inghilterra e sua moglie Meghan Markle. Dopo l’annuncio del loro “divorzio” dalla casa reale, con annesso trasferimento e abbandono dell’Inghilterra, non si fa altro che parlare di loro, con il susseguirsi di continui aggiornamenti.

Più che intenzionati a voler portare avanti con fierezza e determinazione la propria autonomia, i due non disdegnano però il lussuoso stile di vita avuto finora e continuano, quindi, ad avere un tenore di vita importante. A fine marzo infatti i due coniugi si sono trasferiti dai cugini Canadesi, precisamente a Vancouver, ma in seguito hanno optato per un clima decisamente più temperato, trasferendosi in California.

I due infatti da poco hanno preso casa a Beverly Hills, nel quartiere più famoso e ricco d’America, dove numerose star e personaggi famosi hanno la loro abitazione. Meghan ed Harry ora vivono presso la villa di proprietà di Tyler Perry, commediografo e produttore di film come “L’amore bugiardo – Gone Girl”, “Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra” e “Vice – L’uomo nell’ombra”.

Grazie al Daily Mail si è avuto modo di conoscere in anteprima mondiale l’abitazione dei Windsor, situata precisamente a Beverly Ridge Estates, zona residenziale di lusso di Beverly Hills; la villa è composta da 8 camere da letto e 12 bagni ed è collocata su una collina all’interno di una proprietà di 22 acri, in puro stile toscano.

Harry e Meghan conoscono il commediografo, proprietario della villa da 18 milioni di dollari, tramite un amica in comune, Oprah Winfrey. Non è ancora chiaro se i due hanno avuto modo di acquistare la villa da Perry o sono semplicemente in affitto, contando che ogni affitto in quella zona residenziale così lussuosa può andare dai 14mila fino ai 20mila dollari al mese, ma di certo per i due ex Sussex, non è la disponibilità economica che manca; d’altro canto, sono pur sempre appartenenti alla reale casa d’Inghilterra.