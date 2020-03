Harry e Meghan trionfano alla Royal Albert Hall

“Una regina nella notte“: sono in molti quelli che hanno usato questa espressione per definire Meghan Markle nel suo abito rosso, con il quale ha partecipato all’evento nella Royal Albert Hall, illuminando la serata londinese. Bellissima, in pandant con la divisa dei Royal Marines del marito, la Duchessa di Sussex, dopo l’abito turchese by Victoria Beckam indossato nella sua recente uscita, continua ad apparire radiosa come non mai.

L’outfit total red scelto da Meghan vede un modello di vestito sontuoso del marchio Safiyaa, degli orecchini firmati Simone Rocha, una clutch Manolo Blahnik e, infine, delle pump Aquazurra. L’abbinamento in rosso riprende la divisa di Harry, che sembra non essere mai stato Principe come durante questa serata del Mountbatten Festival of Music nella splendida location del Royal Albert Hall.

Sulla divisa di Harry, anch’essa con il colore rosso predominante, sono appuntate diverse medaglie: esse rappresentano quelle che il trentacinquenne ha conquistato in Afghanistan. Il figlio della compianta, indossando tale uniforme, Lady Diana rappresenta il Capitano Generale dei Royal Marines.

I due sono arrivati mano nella mano, come anche nelle ultime uscite che li hanno visti insieme; il teatro, che altre volte ha visto il trionfo della cognata Kate Middleton, questa sera era una standing ovation solo per i Sussex. I presenti, 5272 persone, si sono alzati in piedi appena Harry e Meghan hanno fatto il loro ingresso, applaudendo la coppia che il 31 marzo dirà definitivamente addio al ruolo di membro senior della Royal Family.

Il festival ha festeggiato l’anniversario della fine della Seconda Guerra mondiale, oltre che gli ottant’anni dei Britain’s Commandos, che il Principe Harry ha omaggiato nel suo discorso. La serata, insomma, è stata perfetta per entrambi i Duchi: un evento charity ed ultra glam, con musiche da film, nel sontuoso teatro che la Regina Vittoria fece costruire in ricordo del marito, il Principe Alberto.