Harry e Meghan Markle sempre più lontani da Kate e William

Fino all’anno scorso erano chiamati dai tabloid inglesi i “Fab four” ovvero i fantastici 4, due coppie che sulla carta avevano tutte le potenzialità adatte per governare nel migliore dei modi ed essere delle figure rappresentative degne di nota, delle vere immagini simbolo dell’unione fraterna e, in senso più allargato, familiare.

Nonostante le buone premesse pare che in realtà tra le 2 coppie le cose non vadano per il meglio; infatti tra Meghan ed Harry, e la coppia composta da Kate e William, duchi di Cambridge, non è mai nata una scintilla di unione rivolta alla collaborazione; a più riprese infatti si leggono notizie dai tabloid inglesi che riportano delle forti possibilità di un trasferimento negli Stati Uniti da parte dei duchi di Sussex.

Di certo l’ultimo episodio non fa altro che alimentare, e quasi confermare, queste voci sullo scarso feeling che regna tra i due fratelli. Di fatto, da quanto riportato dal sito britannico “Express“, pare che Meghan Markle ed Harry abbiano deciso di abbandonare definitivamente la Royal Foundation, un’associazione a scopo benefico creata appositamente solo un anno fa da William e Kate.

Pare che i duchi di Sussex abbiano intenzione di continuare le loro azioni benefiche in assoluta autonomia creando una fondazione del tutto personale. L’articolo riportato dal sito britannico aggiunge: “Continueranno a lavorare insieme in futuro, in iniziative come la campagna ‘Head Together’ per la salute mentale“.

Insomma, stando a quanto riportato dai giornali inglesi, ed in base ai comportamenti che hanno assunto negli ultimi tempi Meghan ed Harry, tutto lascia immaginare che una rottura tra le due famiglie sia imminente e ciò comporterà inevitabilmente un distacco definitivo dal Palazzo Reale di Harry e Meghan, che già da tempo hanno intenzione di allontanarsi dal Palazzo per evitare di vivere all’ombra dei duchi di Cambridge.

L’intenzione di Harry e Meghan, infatti, pare sia quella di un trasferimento tattico a Los Angeles, dove vive la madre di Meghan, con la speranza di avere modo di condurre una vita sempre al centro dell’attenzione, senza però restare sempre un passo indietro alla prima coppia del Palazzo Reale, dunque senza cedere immancabilmente i riflettori a William e Kate.