Harry e Meghan, la Regina li costringe a tornare in Inghilterra

Harry e Meghan sono ormai lontani dalla Royal Family e nel pieno della loro nuova vita Canadese, che li vuole indipendenti da ogni punto di vista, anche e soprattutto economico. Nonostante questo, i Sussexes, continuano a far parlare di loro: tra qualche settimana dovranno ritornare nel Regno Unito per un impegno ufficiale e fondamentale, voluto dalla Regina Elisabetta in persona.

Dopo le discusse dimissioni da Senior Royals, avvenute anche per avere una maggiore privacy e per crescere Archie in una minore esposizione agli attacchi dei media, come affermato da Harry stesso, i Duchi si sono traferiti in una villa milionaria a Vancouver. Marito e moglie starebbero costruendo la loro indipendenza economica, con possibili contratti anche con la Disney, pur continuando i loro impegni benefici: entrambi, infatti, si sono sempre mostrati molto sensibili nel sostenere ed appoggiare varie associazioni.

La coppia, però, potrebbe trovarsi davanti all’obbligo di fare un temporaneo dietro front: la Regina Elisabetta, nonna del Principe Harry, richiederebbe la loro presenza in occasione del Commonwealth Service. Questo evento, caratterizzato da una cerimonia interreligiosa per i Paesi accomunati dalla passata appartenenza all’impero britannico, si svolgerà nella giornata del 9 marzo nell’Abbazia di Westminster.

La convocazione è una di quelle importanti: un rifiuto di Harry e Meghan appare davvero come un atto estremamente improbabile, che li metterebbe in una posizione difficile e scomoda nei confronti degli altri membri della Famiglia Reale. A distanza di un mese dallo scandaloso e polemico divorzio dalla corte inglese, con conseguente fuga immediata nel Nord America, i due potrebbero dover tornare a Buckingham Palace.

Adesso, quindi, non resta che aspettare il secondo lunedì di marzo per vedere se i Duchi di Sussex onoreranno i loro patti, come da accordi con gli altri reali inglesi. Intanto, le polemiche circa il loro addio alla Royal Family non accenneranno di certo a placarsi, e ad essere dimenticate, in pochissimo tempo.