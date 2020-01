Harry e Meghan: la Regina ferita dalla decisione della coppia

Una scelta epocale, di certo senza precedenti; è la prima volta infatti, in tanti anni di monarchia che la famiglia reale, gestisca così le decisioni più delicate riguardanti le vicissitudini dei suoi componenti. A seguito di un comunicato pubblicato dai diretti interessati, ovverosia i duchi di Sussex Harry e Meghan, è stato di recente reso noto un allontanamento della coppia dalla famiglia reale, rendendosi autonomi sia economicamente, ma anche geograficamente.

La coppia infatti, bruciando le tappe, pare che abbia deciso un trasferimento dal palazzo reale, prendendo in considerazione il Nord America, divenendo così figure autonome, ritagliandosi così figure istituzionali del tutto lontane da quelle odierne. Ovviamente la scelta è stata come un fulmine a ciel sereno per tutti i componenti della famiglia reale, o quasi.

Pare che la scelta dei duchi di Sussex fosse già nell’aria, e in tanti avevano già intuito un netto distacco ed un frattura evidente nei rapporti di palazzo; un netto indizio di tale decisione, è stato quando i duchi di Sussex non hanno presenziato agli auguri natalizi. Ciononostante la Regina invece, una volta messa a conoscenza della decisione della coppia, e apparsa costernata e molto sorpresa, non prendendo di certo bene l’a notizia.

Un comunicato pubblicato sull’account Twitter della famiglia, e allo stesso momento pubblicato anche sul sito ufficiale, recita: “Le discussioni con il duca e la duchessa del Sussex sono in fase iniziale. Comprendiamo il loro desiderio di adottare un approccio diverso, ma si tratta di questioni complicate che richiedono tempo per essere elaborate”.

Il corrispondente reale Jonny Dymond commenta questa notizia, che ha destato non poco scalpore, anche tra i sudditi del Regno Unito, affermando a tal proposito: “Non riesco a pensare a un esempio del passato in cui la famiglia reale ha lavato in questo modo i panni sporchi in pubblico“. Pare infatti, secondo alcune fonti, non meglio identificate, ma molto vicine alla corona, rivelano una Regina molto ferita e amareggiata per questa notizia che ha devastato la famiglia reale.