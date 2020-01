Harry e Meghan, il prezzo per un libro e per le apparizioni pubbliche

La nuova vita canadese di Harry e Meghan prevede molte più libertà, dall’abbigliamento al modo in cui i due decidono di guadagnarsi da vivere. Ed è proprio in merito a quest’ultimo punto che, dalle scorse ore, stanno nuovamente facendo parlare di loro: il prezzo per la realizzazione del loro libro sarebbe un vero schiaffo alla miseria.

La loro indipendenza dalla Royal Family, che è anche e soprattutto economica, prevede che le apparizioni pubbliche vengano pagate, così come la stesura di un libro sulla loro storia. Il sito TMZ avrebbe stimato il prezzo di un discorso pubblico di Harry e Meghan, interpellano anche gli esperti del settore della GDA Speakers; quest’ultima ha come clienti, fra gli altri, anche Nicole Kidman e Diane Keaton.

Insomma, il cachet dei membri della coppia reale si aggirerebbe sui 500.000 dollari. Tale cifra appare addirittura piccola, se paragonata a quella immaginata per la stesura del libro: l’agente sportivo Darren Prince parla di un anticipo che si aggira tra gli 8 ed i 10 milioni di dollari, che rappresenterebbe soltanto la base di partenza.

Per le apparizioni di coppia, invece, il prezzo raddoppierebbe: avere Meghan e Harry insieme ad un evento costerebbe almeno un milione di dollari; la cifra, comunque, sarebbe destinata a salire in caso di un discorso più lungo, oppure in presenza di domande e risposte. Anche l’interazione con il pubblico e i saluti a loro riservati farebbero parte dei canoni che alzano il prezzo di partenza.

Stando alle dichiarazione dei Duchi stessi, gran parte del ricavato dalle loro apparizioni pubbliche e delle loro entrate più in generale, sarebbe destinato alla beneficienza. Harry e Meghan, da sempre molto impegnati in diverse battaglie benefiche, anche in occasione della nascita di Archie hanno dichiarato di non volere regali: i Sussex, infatti, avrebbero gradito opere di beneficienza, rafforzando la loro posizione.