Harry e Meghan dovranno restituire 2,4 milioni di sterline alla Corona

Ormai sembra cosa fatta, i duchi di Sussex (il nominativo verrà mantenuto in futuro), Harry e Meghan, hanno quasi ultimato gli ultimi accorgimenti, legali e burocratici, per il loro cambio di vita radicale. La coppia di coniugi è divenuta molto discussa ultimamente per l’annuncio fatto pochi giorni fa circa l’abbandono della corona reale e l’acquisizione della loro indipendenza economica e rappresentativa.

Un primo inizio, Harry e Meghan, lo vivranno in Canada, per poi spostarsi definitivamente a Los Angeles. Ovviamente è stato un annuncio pubblico non privo di conseguenze, che ha provocato grandi dissensi in famiglia. La Regina in persona si è dichiarata enormemente sorpresa, ma allo stesso tempo comprensiva, affermando a tal proposito: “Harry, Meghan e Archie saranno sempre membri molto amati della mia famiglia“.

Una presa di posizione che pare sia andata a buon fine per la coppia, ottenendo così l’indipendenza economica tanto agognata; allo stesso tempo però, i due ragazzi dovranno anche restituire tutti i soldi, provenienti dalla corona, che hanno utilizzato per la ristrutturazione del cottage donatogli dalla Regina, dove hanno vissuto per diversi mesi, ovvero Frogmore Cottage.

All’epoca si discusse molto circa la cifra spesa per la messa a nuovo della struttura, Meghan venne criticata per le sue “mani bucate“, ma pare che i due dovranno restituire tutto alla corona, per un ammontare di ben 2,8 milioni di euro. La restituzione si estende anche al titolo di Altezze Reali, restituzione che on permetterà più loro di ricevere fondi pubblici.

Un cambiamento forte, radicale e soprattutto repentino per i duchi di Sussex. In molti però hanno iniziato a sollevare l’ipotesi di un possibile futuro divorzio tra Meghan e Harry; questa evenienza potrebbe mettere in serie difficoltà il giovane Harry, che ha trascorso tutta la sua vita alla corte inglese.