Harry e Meghan: dopo il loro addio arriva il comunicato ufficiale dalla Regina

Una decisione senza precedenti che ha scaturito notevole risonanza mediatica. Tutto il mondo infatti in questi ultimi giorni non fa altro che parlare di questa divisione definitiva dei duchi di Sussex dalla corona Inglese; un scelta che mai fu presa prima, e per di più in piena autonomia economica.

In molti infatti, tra sudditi del regno ed anche oltre, si chiedono quale sarebbe stata la reazione della regina, che secondo alcune fonti vicine al palazzo reale, è apparsa delusa e sorpresa da una decisione così radicale ed epocale. Nonostante l’età però la Regina ha mostrato di avere comunque un temperamento mite, che riesce a scendere a compromessi per amore della sua famiglia, e per la felicità dei suoi nipoti, mettendo da parte anche i protocolli sociali, che sotto certi aspetti, posso stressare le vicissitudini di una famiglia, nobile o normale che sia.

A tal proposito infatti la Regina emette un comunicato, circa una riunione tenutasi nelle ultime ore, dove enuncia la decisione presa dalla sua persona, e dalla famiglia tutta; alla riunione ovviamente ha presenziato anche Harry, il diretto interessato della faccenda.

Il comunicato in questione recita: “Sosteniamo il desiderio di Harry e Meghan di costruirsi una nuova vita come una giovane famiglia indipendente, anche se avremmo preferito che fossero rimasti come membri a tempo pieno della famiglia reale.” Il comunicato continua affermando che almeno per il momento, la famiglia dei duchi di Sussex, farà da pendolare in questo periodo di transizione tra l’Inghilterra e il Canada, per poi diventare stazionare in America.

Una periodo difficile e delicato quindi sarà quello della famiglia reale, che dovranno rifinire e redigere tutti i documenti per l’uscita definitiva di Harry dalla corona. Un periodo per L’Inghilterra di forti cambiamenti, non solo la “Brexit” ma ora anche Harry ha deciso di acquisire la sua autonomia, e per fortuna, pare che la Sovrana, abbia deciso rendere felice il giovane nipote.