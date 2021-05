Harry confessa: "Se Meghan non si è suicidata è solo per me e il bimbo in grembo"

Non sono sempre state rose e fiori per il principe Harry. In molti conoscono le vicissitudini che hanno investito il figlio di Lady Diana, divenendo il protagonista di tutti i tabloid insieme a sua moglie Meghan Markle. Dopo le varie confessioni fatte da Meghan riguardanti il vero motivo del loro abbandono di Londra per rifugiarsi in California, a Montecito, oggi Harry decide di vuotare totalmente il sacco, aggiungendo particolari inediti della sua storia.

Dinanzi alle telecamere di Oprah Winfrey, nel suo show trasmesso su Apple Tv “The Me You Can’t See”, l’ex duca di Sussex parla proprio del suo periodo travagliato insieme a sua moglie e suo figlio, rivangando anche pensieri e sentimenti nei confronti della compianta madre.

La confessione di Harry: “Meghan non si è suicidata per me”

Harry ha deciso infatti di raccontare il suo stato d’animo all’epoca della sua permanenza nel palazzo reale, insieme a sua moglie, in particolar modo ha rivelato che sono state troppe le notti insonni, in cui vedeva costantemente sua moglie Meghan versare lacrime, chinata sul suo cuscino. Una situazione che non poteva di certo continuare a gestire in quel modo, i tabloid erano troppo pesanti per la ragazza e le regole troppo ferree.

Harry è arrivato persino a fare una confessione che di certo ha destato non poca sorpresa: “La cosa che ha impedito a Meghan di suicidarsi è aver capito quanto sarebbe stato ingiusto nei miei confronti dopo tutto quello che era successo a mia madre. Non ha voluto mettermi nella condizione, ancora una volta, di perdere un’altra donna nella mia vita. E soprattutto non con un bambino dentro di lei“.

Harry ha poi aggiunto di essersi vergognato quando in passato aveva trovato rifugio dei suoi dolori nel mondo della droga e dell’alcool, a differenza di sua moglie che, nel momento in cui aveva fatto quell’agghiacciante confessione, è sempre stata lucida: “La cosa che mi ha spaventato di più è stata capire che mentre pensava a quelle brutte cose era lucida. Non era pazza“.

In ultimo il giovane principe ha dato spazio a sua madre e al suo enorme desiderio: “Vorrei che avesse potuto incontrare Meghan. Vorrei fosse ancora qui per Archie”.