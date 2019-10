Harry accusa i tabloid di perseguitare Meghan come già avevano fatto con Diana

E’ in atto una campagna di stampa ostile, contro Meghan Markle. Pregiudizio e forse anche un po’ di razzismo rischiano di mettere in cattiva luce la sposa del principe Harry trasformandola in un facile bersaglio del clamore mediatico che a parole miete le sue vittime, così come è capitato alla madre di Harry, Diana Spencer, che per sfuggire dai paparazzi, 22 anni fa, il 31 agosto del 1997, si è schiantata sotto il ponte dell’Alma a Parigi.

Il principe Harry ha fatto sapere di voler proteggere la sua consorte, Meghan, annunciando una “causa legale intentata dai duchi di Sussex contro il domenicale del Mail” si legge in ansa.it. Mail On Sunday è il tabloid simbolo di un giornalismo britannico agguerrito e scandalistico, e, scrive sempre ansa.it: “espressione degli umori popolari isolani più orientati a destra“.

L’accusa al tabloid Mail On Sunday da parte della casa Windsor, ha un riferimento ben preciso in una lettera travisata per catturare l’attenzione o forse mettere in cattiva luce Meghan. Anche se, scrive Ansa, non è né rara né inedita un’azione giudiziaria “nei rapporti di amore-odio fra i tabloid e casa Windsor“.

Il fatto si riferisce a mesi fa, quando il tabloid britannico Mail On Sunday avrebbe pubblicato una lettera del tutto privata scritta da Meghan al padre Thomas Markle. I legami tra il padre e l’ex attrice afro-americana sembrano essere “logorati da tempo” e il contenuto della missiva doveva essere privato. La lettera sarebbe stata ritoccata dalla redazione che secondo gli avvocati dei duchi, avrebbe tagliato interi passaggi, frasi o singole parole allo scopo di esporre Meghan.

E non è tutto. Il fatto specifico è illegale per aver probabilmente violato i diritti di copyright che la normativa britannica garantisce a chi firma una missiva privata anche se il destinatario la rende disponibile alla pubblicazione. Harry, a partire da questa lettera, intende denunciare quanto certa stampa, instancabilmente, scrive contro la sua consorte Meghan.