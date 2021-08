Haiti colpita da un forte terremoto magnitudo 7.2

Un forte terremoto di magnitudo 7.2 ha scosso oggi, 14 agosto 2021 alle ore 8:30 locali (in Italia 14:30), Haiti. La forte scossa ha colpito in special modo la zona sud-occidentale del paese e l’epicentro del terremoto è stato individuato a circa 12 Km Nord da Saint-Louis-du-Sud, a circa 10 Km di profondità, anche se in un primo momento l’epicentro era stato ipotizzato in mare.

Questo devastante terremoto ha colpito principalmente la zona sud occidentale del paese, dove sono moltissimi gli edifici danneggiati e distrutti, alcuni interamente crollati. Sul posto si assiste a scene di devastazione su larga scala e le immagini che arrivano sono a dir poco agghiaccianti.

Sui social, infatti, sono già apparse le prime testimonianze dei cittadini, i quali hanno registrato e pubblicato le terribili immagini del post terremoto. Qui si assiste a cumuli di macerie, edifici distrutti e gente terrorizzata e disperata. Tra gli edifici crollati anche un ospedale ed un hotel.

Nel frattempo i soccorsi sono arrivati sul posto ed hanno iniziato le procedure di recupero e salvataggio dei superstiti. Ancora non è stata fornita una stima esatta dei morti e dei feriti, ciò che si sa è che sono molte le persone disperse e rimaste schiacciate dai detriti e dalle macerie. I soccorritori stessi dichiarando di non essere ottimisti e si teme per un numero molto alto di vittime. Per il momento il bilancio provvisorio è di 7 superstiti, estratti vivi e portati subito in ospedale, mentre il bilancio delle vittime ammonta attualmente a 5.

Il terremoto di questa mattina è stato talmente forte da essere stato avvertito perfino in Giamaica e su altre isole circostanti. In seguito alla prima scossa di questa mattina, un’altra di magnitudo 5.2 è stata registrata sul paese, con epicentro più spostato. Si stanno ancora studiando le cause ed eventuali altri sciami sismici.