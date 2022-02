La guerra è cominciata. Queste sono le parole con cui molti giornali questa mattina hanno informato della notizia dell’attacco della Russia nei confronti dell’Ucraina. Un attacco che si è cercato di evitare a tutti i costi, con la diplomazia internazionale e occidentale che invano ha chiesto a Vladimir Putin di non cominciare una invasione del Paese, questo per non trascinare la stessa Europa in un’altra guerra che creerebbe soltando morte e distruzione.

Da quanto si apprende e ascoltando le notizie che arrivano costantemente dall’Ucraina, ci sarebbero già decine di morti tra i civili e le stesse forze militari. Missili hanno colpito le principali città ucraine, come Odessa, dove stamattina è stato colpito il porto e la stessa capitale, Kiev, dove hanno suonato le sirene avvisando così la popolazione che l’attacco era cominciato. Adesso c’è preoccupazione in tutto il mondo per quello che potrebbe avvenire da qui a breve.

Donna uccisa da un razzo

Nella città ucraina di Uman una donna è stata colpita e uccisa da un razzo russo. Lo rendono noto fonti di informazione dell’agenzia Bellingcat, uno dei gruppi di giornalismo investigativo più grandi del mondo, che ha preso visione delle immagini circolate sulla Rete, affermando così che il video sia autentico.

Il video in questione è stata ripreso da una telecamera di sicurezza. La signora stava percorrendo una strada pressochè deserta, quando all’improvviso il razzo le è piombato a pochissimi centimentri di distanza. Sarebbe improbabile che questa persona sia riuscita a sopravvivere all’impatto.

Nel frattempo è arrivata la ferma condanna della Nato e dei suoi alleati per quanto concerne l’invasione da parte della Russia. Nelle prossime ore si terrà una riunione dell’Allenza Atlantica in modo da stabilire le condizioni di intervento. Le truppe dell’Alleanza, secondo quanto appreso, non dovrebbero entrare in territorio ucraino ma rimanere per il momento al di fuori dei confini nazionali ucraini a Est.