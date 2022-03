Ormai in questi giorni non si fa che parlare della guerra esplosa tra Russia ed Ucraina, la seconda invasa dalla prima il 24 febbraio scorso. Da allora ormai le ostilità sembrano non volersi placare, e i russi stanno continuando a bombardare le città nonostante per ieri fosse prevista una tregua di qualche ora in modo da evacuare i civili rimasti nelle città. A Mariuopol, una delle città più colpite, si pensa di evacuare i civili proprio in queste ore a partire dalle 11 odierne.

La tensione sale di giorno in giorno, anche se ieri il premier israeliano Bennett si è recato a parlare proprio con Vladimir Putin e poi ha raggiunto il cancelliere tedesco Olaf Scholz. La Russia inoltre continua a minacciare lo stesso Occidente e Putin proprio ieri ha fatto sapere che le sanzioni per il suo Paese sono come una dichiarazione di guerra e che se l’Ucraina dovesse entrare nella Nato ci sarà lo scontro con l’Alleanza. Il che porterebbe molto probabilmente ad una guerra mondiale. La paura è che soprattutto la Russia, anche nel conflitto in corso, possa sgnaciare qualche arma nucleare. Ma le notizie riportate in queste ore dai media russi non sono affatto rassicuranti.

Russia: “Ucraina progetta bomba nucleare”

Sempre nelle ultime ore sui media russi è apparsa una notizia che sta facendo molto discutere l’opinione pubblica, e ha provocato non poche reazioni nella stessa Ucraina. L’agenzia Reuters, ha riferito che su alcuni giornali russi vi è la notizia secondo la quale la stessa Ucraina starebbe progettando una bomba atomica nella centrale di Chernobyl.

Nè i media russi, nè tantomeno forse lo stesso esecutivo di Putin avrebbero questa certezza o prove a tal riguardo. Ma l’accusa è di quelle pesanti. Secondo la Russia la bomba progettata dagli ucraini, a cui questi ultimi starebbero lavorando da più di 20 anni, sarebbe un ordigno che combina normale esplosivo e materiale radioattivo, in particolare plutonio.

Questo tipo di ordigno è chiamato “dirty bomb”. Dobbiamo però precisare che l’Ucraina ha abbandonato i progetti sul nucleare dal 1994, e che poco prima dell’invasione russia il Paese guidato da Volodymyr Zelensky venne accusato dai russi di voler creare armi nucleari. Chernobyl è la centrale nucleare ucraina dove nel 1986 accadde il più grande disastro nucleare della storia, impianto che è stato poi chiuso definitivamente nel 2000.Ma i russi sostengono che all’interno si stia progettando la bomba atomica “implementando programmi sia nel campo nucleare che in quello della missilistica” – così scrivono le agenzie russe. La notizia della costruzione di questa bomba è stata data da una fonte anonima.